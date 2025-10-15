جامعة السوربون أبوظبي تسهم في تعزيز الحوار العالمي المتعلق بالحفاظ على المحيطات

أبوظبي في 15 أكتوبر/ وام/كشفت جامعة السوربون أبوظبي عن مشاركتها البارزة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي اختتم فعالياته اليوم، وأسهمت بشكلٍ فعال في دعم برنامج متعدد التخصصات استقطب نخبة العلماء وخبراء السياسات والأكاديميين والفنانين والطلاب من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الجامعة أربع جلسات حوارية رسمية وورش عمل ومعرض فني ومبادرات تطوعية للطلاب، مما يؤكد دورها الريادي في مجالات العلوم البحرية والابتكار البيئي والتعليم العالي.

واستهلت الجامعة مساهمتها الأكاديمية بعرض تقديمي للدكتورة كليو شافينو، رئيسة معهد جامعة السوربون أبوظبي للابتكار والبحث العلمي(سفير) والأستاذة المساعدة في الجامعة، قدمت فيه تعريفاً بمعهد المحيطات الجديد لجامعة السوربون أبوظبي، وهو مركز متعددة التخصصات يُعنى بإجراء الدراسات البحرية.

وناقشت الجلسة مستوى تطور التعليم البحري في دولة الإمارات، كما سلطت الضوء على أهمية التعاون بين الأوساط الأكاديمية ومختلف الجهات في القطاع من أجل معالجة التحديات الكبيرة التي تواجه المحيطات على المستويين الإقليمي والعالمي.

وركزت في جلسة حوارية بعنوان "الحفاظ على الحياة البحرية في المنطقة العربية - رعاية الجيل الجديد" على أهمية تشجيع العلماء الشباب وتدريبهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مجال الأبحاث البحرية والحفاظ عليها.

وناقشت الدكتورة جوليا دي ماسي، الأستاذة المشاركة في قسم العلوم والهندسة بالجامعة والباحثة الرئيسية في مركز السوربون للذكاء الاصطناعي، مع مجموعة الخبراء الإقليميين من جامعة خورفكان وميرال إكسبيرينسز ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، من أجل أهمية بناء مسارات تعليمية وتوفير فرص مهنية تسهم في تمكين الطلاب ليكونوا الجيل الجديد من علماء الأحياء البحرية وقادة مجال الاستدامة.

وفي إطار تعاون جامعة السوربون أبوظبي مع مشروع أرشيبل، البرنامج الرائد في مجالي الثقافة والاستدامة التابع لمؤسسة إيليكس، والمصمم كمساحة غامرة تربط الفنون والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي معاً، تولت الدكتورة جوليا دي ماسي قيادة اجتماع مفتوح بعنوان "الحفاظ على المنظومة البيولوجية البحرية: التحديات والمسارات التكنولوجية"، تناولت خلالها دراسة منظومتي الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية في دولة الإمارات، كما قدمت مجموعة من تقنيات إعادة التأهيل والمراقبة ، وشاركها الحوار نخبة من خبراء مؤسسة إيليكس ووكالة مستقبل الثقافة وجامعة زايد ومشروع دولفين في الإمارات وشركة إم 42 للعلوم الصحية والبيئية.

وانضمت الدكتورة جوليا دي ماسي إلى جلسة حوارية تفاعلية بعنوان "استكشاف الحلول القائمة على الطبيعة في تقاطع العلوم والسياسات: دور أشجار القرم في حماية المناخ"؛ إلى جانب الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية في الجامعة، بالإضافة إلى خبراء من الوسط الأكاديمي والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتعد الجلسة واحدة من أبرز فعاليات البرنامج الأساسي للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، حيث تم اختيار جامعة السوربون أبوظبي للمشاركة بعد اجتيازها عملية تقييم تنافسية دقيقة.

وتناولت الجلسة الدور المحوري لأشجار القرم في عزل الانبعاثات الكربونية، وامتدادها البيئي الذي يشمل المنظومات البحرية المفتوحة، وتحديات الحوكمة فيما يتعلق بإدارة الموائل الساحلية المشتركة.

وسلط الخبراء الضوء على جهود البحث العلمي الرائدة في أبوظبي بمجال الكربون الأزرق، حيث يساهم معهد المحيطات التابع لجامعة السوربون أبوظبي في دعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال التكامل بين العلوم والسياسات.

وفي إطار إضفاء طابع إبداعي على مشاركتها، قدمت الجامعة معرض التعايش الفنّي لطالب الماجستير مايلز كريتشلي-هوب، الذي يدرس في تخصص الهندسة البيئية المستدامة والقانون.

وتستعرض مجموعات الصور التي يقدمها عدة رموز طبيعية إماراتية مستوحاة من الثقافة الأصلية لدولة الإمارات، بما في ذلك المها العربي والشاهين والسحلية شوكية الذيل، حيث تشتمل كل مجموعة على صور دقيقة لمسكنها الطبيعي وتسلط الضوء على المخاطر البيئية المحدقة بها.

وقدم فريق من طلاب الجامعة المتطوعين الدعم اللازم في مشروع أرشبيل في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة طوال أيام المؤتمر، بما في ذلك المساعدة على تنظيم الضيوف والوساطة الثقافية والتنسيق الإعلامي، في خطوة تعكس تركيز الجامعة على التعلم التجريبي والمشاركة الفعّالة في جهود الاستدامة العالمية.

وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، إن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يشكل ملتقىً عالمياً لتبادل المعارف وتعزيز الابتكار. وتعكس مشاركة الجامعة مسؤوليتنا كمؤسسة بحثية تعليمية متعددة التخصصات، ومساهمتنا في رسم ملامح مستقبل مستدام للمحيطات، وأظهرت برامجنا للبحث العلميوالفنون وتفاعل الطلبة دور التعاون متعدد التخصصات في تحويل الأفكار النظرية إلى أثر ملموس ، وتأتي مشاركتنا انسجاماًمع استراتيجيتنا العالمية للمحيطات، ودورنا في بعثة نيبتون الفرنسية، وإطلاق نُظم مجموعات المحيطات .

وينعقد المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة كل أربع سنوات، ويتولى تنظيمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويُعد من أكثر الفعاليات البيئية تأثيراً، إذ يجمع آلاف الخبراء والقادة لمواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.