وزير الخزانة الأمريكي : الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار يوميا

واشنطن في 15 أكتوبر/ وام / قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين يكلف اقتصاد بلاده حوالي 15 مليار دولار يوميا من الخسائر في الإنتاج .

وقال بيسنت في مؤتمر صحفي إن تأثير الإغلاق بدأ يضرب الاقتصاد الأمريكي و"نعتقد أن الإغلاق الحكومي ربما يكلف الاقتصاد ما قد يصل إلى 15 مليار دولار يوميا ".

وأشار بيسنت إلى أن موجة الاستثمار المتدفقة إلى الاقتصاد الأمريكي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، مستدامة ولا تزال في بدايتها، لكن الإغلاق الحكومي بمثابة عقبة آخذة في التزايد.

وقال بيسنت "الإغلاق الحكومي هو الشيء الوحيد الذي يبطء تقدمنا".

