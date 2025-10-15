"الفجيرة للبيئة" تطلق المنصة الديناميكية الموحدة للبيانات (UDP)

دبي في 15 أكتوبر/ وام/ أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة منصتها الرقمية الديناميكية الموحدة للبيانات (UDP)، والمعروفة باسم المحور الأخضر (Green Hub)، وذلك ضمن مشاركتها بفعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025”، ضمن جناح حكومة الفجيرة.

تُعد المنصة نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي البيئي في إمارة الفجيرة، حيث تمثل نظاماً مركزياً متطوراً لإدارة وتكامل وتحليل البيانات البيئية على مدار الساعة بشكل آني ومُحَدَّث ذاتياً، وذلك من خلال الربط المباشر مع مختلف أنظمة المراقبة بواجهة تفاعلية موحدة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وتهدف المنصة إلى خلق مركزية للبيانات البيئية الضخمة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار عبر تتبع وتحليل مؤشرات جودة الهواء ومياه البحر والطقس والتنوع البيولوجي والتربة والمياه الجوفية وإدارة النفايات الخطرة، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تُمكّن المتعاملين والشركاء من الوصول إلى المعلومات البيئية بسهولة وشفافية، كما تتيح لوحات تحكم تفاعلية تُظهر البيانات والتحليلات اللحظية، بما يعزز من القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات البيئية والسماح لفرق العمل باتخاذ اجراءات استباقية داعمة في صياغة السياسات والخطط البيئية لتواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الهيئة بتوفير بيئة مستدامة تعزز من جودة الحياة في إمارة الفجيرة.

وأكدت سعادة أصيلة عبد الله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، يمثل إطلاق المنصة نقلة نوعية في التحول الرقمي وإدارة البيانات الضخمة، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات في مشاريعها البيئية وتحويلها الى منصات رقمية مبتكرة تحاكي استراتيجية حكومة الفجيرة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتُبرز مكانة الفجيرة كمحطة رائدة في تطوير الحلول البيئية المستدامة المدعومة بالبيانات والتقنيات الحديثة.