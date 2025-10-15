مركز سالم بن حم الثقافي يبحث التعاون مع مستشفى "57357 " لعلاج سرطان الأطفال بالمجان

العين في 15 أكتوبر/ وام/ استقبل مركز سالم بن حم الثقافي في منطقة العين اليوم وفدا من مجلس إدارة مستشفى “57357” لعلاج سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية، أحد أكبر المستشفيات العالمية المتخصصة في تقديم العلاج المجاني للأطفال المصابين بالسرطان، وذلك في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون والدعم في المجالات الصحية والإنسانية.

وأشاد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، خلال استقباله الوفد الزائر بالدور الإنساني والتنموي الذي يضطلع به مستشفى “57357” في تقديم رعاية صحية مجانية للأطفال، ضمن بيئة علاجية متكاملة تجمع بين الطب الحديث والدعم النفسي والاجتماعي.

وقال: “ العمل الإنساني لا يعرف حدودا ونحن في مركز سالم بن حم الثقافي نُقدر كل جهد صادق يهدف إلى إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل، ومستشفى 57357 نموذج مشرف للعطاء العربي ونتطلع إلى شراكات نوعية تخدم أطفالنا في كل مكان”.

وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة في أروقة المركز اطلع خلالها على البرامج الثقافية والاجتماعية والمجتمعية التي ينفذها، كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجالات التوعية الصحية وتنظيم مبادرات مشتركة تُعنى بصحة الطفل إلى جانب تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات.

من جانبه أعرب الدكتور شريف أبوالنجا الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفى سرطان الأطفال 57357، ومدير عام المستشفى والمؤسس، عن شكره لحفاوة الاستقبال .. وقال “ تشرفنا بلقاء الشيخ مسلم بن حم، ونثمن هذه المبادرة الكريمة التي تعكس روح الأخوة والتكامل بين المؤسسات الثقافية والإنسانية في عالمنا العربي، حيث إن هذه الزيارة تمثل انطلاقة نحو تعاون مثمر يسهم في دعم أطفالنا المرضى ويعزز من قدراتنا على الاستمرار والعطاء”.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية بناء شراكات إنسانية فعالة تتجاوز الحواجز الجغرافية وتسهم في توحيد الجهود لخدمة المجتمعات المحتاجة، لا سيما في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية.