ماجستير في القيادة التعليمية من أمريكية رأس الخيمة لمواكبة الطلب على المعلمين المهرة

رأس الخيمة في 15 أكتوبر/ وام / أصبح الطلب على المعلمين المهرة وأصحاب الرؤية، أعلى من أي وقت مضى مع توقعات أن يتوسع قطاع التعليم العالي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.1% بين عامي 2024 و2030 وأن يتضاعف حجم سوق التعليم العالي العالمي بحلول عام 2030، مع تطور القطاع بسرعة بفضل الرقمنة والتغيرات المجتمعية والحاجة المُلِحّة إلى بيئات تعليمية شاملة وعادلة. وقد قُدِّر حجم سوق التعليم العالمي بحوالي 252 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 542 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ومواكبة لهذه التطورات يأتي برنامج الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، المصمم لتلبية هذا الطلب من خلال صقل مهارات المحترفين ليقودوا بالابتكار والتعاطف والتأثير الإيجابي، في وقت يشهد تحولاً عالمياً في قطاع التعليم.

وتعمل الجامعة على تعزيز دورها لتشكيل الجيل القادم من القادة التربويين من خلال برنامج ماجستير التربية في القيادة التعليمية خاصة مع توقع نمو سوق التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.6% بين عامي 2024 و2029 .

وقال البروفيسور خالد حسين، عميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "يشهد قطاع التعليم اليوم تعقيدًا وترابطًا أكبر من أي وقت مضى يتطلب قادةً لا يتمتعون برؤية ثاقبة فحسب، بل أيضًا بالقدرة على التكيف والتعاون والالتزام الأخلاقي".

وأضاف: "في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، نؤمن بأن القيادة التعليمية أساسية لدفع عجلة التحول الذي يرتقي بالمجتمعات ويعيد تعريف النجاح للأجيال القادمة. ونحن فخورون بمساهمتنا في هذه المهمة".

وقالت البروفيسورة راشيل مطر، عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "يُمكّن برنامجنا للقيادة التربوية المهنيين من أن يصبحوا قادةً مُغيّرين، قادرين على تعزيز المساواة والتميز والابتكار في التعليم". وأضافت: "يُوفر البرنامج معرفةً متعمقة في القيادة، وإدارة الموارد، والتغيير التنظيمي، والديناميكيات الجماعية، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

ويهدف البرنامج إلى بناء قادة قادرين على قيادة التحسين المُستدام من خلال البحث، والقيادة الأخلاقية، والممارسات المستجيبة ثقافيًا".

ويعد ماجستير التربية في القيادة التعليمية من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برنامجا شاملا، مدته أربعة فصول دراسية، مصمم لتزويد المعلمين الممارسين بالمعرفة العميقة والخبرة العملية. ويركز البرنامج على نظرية القيادة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والأداء الاستراتيجي في البيئات التعليمية المعقدة.

يكتسب خريجو البرنامج كفاءات للمساهمة الفعالة في المدارس من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك الكيانات الحكومية في الأدوار القيادية، مثل القيادة التعليمية، والإدارة الأكاديمية، وبناء المجتمع.

يتلقى الخريجون تدريبًا يؤهلهم لشغل مناصب إدارية في المدارس، ومستشاري سياسات، واستشاريين عامين ، وباحثين، ومدربين في الشركات. ويضمن البرنامج- المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة- استيفاء المعايير الدولية، مع تلبية الاحتياجات الخاصة للمنطقة في الوقت نفسه. ويركز المنهج الدراسي أيضًا على بناء المجتمع، والبحث الواقعي، والقيادة الأخلاقية .