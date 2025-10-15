البن الكونغولي يرتفع بنسبة 5.93% في الأسواق العالمية

ينشاسا في 15 أكتوبر/ وام / ارتفع سعر الكيلوغرام من البن روبوستا، أحد أبرز المنتجات التصديرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بنسبة 5.93 في المائة في الأسواق العالمية، ليصل إلى 4.46 دولار أمريكي في 13 أكتوبر الجاري، مقارنة بـ 4.21 دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الكونغولية (ACP).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن سعر البن شهد خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.93 في المائة، مقارنة بالأسبوع الماضي، مدفوعاً بتقلبات العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وسجل البن الكونغولي زيادات متتالية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ سعره بين 1 و6 سبتمبر نحو 4.73 دولار للكيلوغرام مقابل 4.12 دولارفي الأسبوع الذي سبقه، بزيادة قدرها 14.8 في المائة، في حين ارتفع من 22 إلى 27 سبتمبر إلى 4.65 دولار مقارنة بـ 4.42 دولار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2 في المائة.

أما في بداية أكتوبر، فقد سجل السعر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.94 في المائة و 8.6 في المائة خلال الفترتين الممتدتين من 6 إلى 11 أكتوبر ومن 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، حيث بلغ 4.25 دولار للكيلوغرام مقابل 4.21 دولار و 4.65 دولار في الفترتين السابقتين على التوالي.

وأكد التقرير أن تقلّبات الأسعار في المنتجات الزراعية والتجارية تعود إلى العرض والطلب في الأسواق الدولية، إضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وتُنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية البن بشكل رئيسي على ضفاف بحيرة كيفو، حيث يعمل نحو 11 ألف مزارع في زراعة صنفي روبوستا وأرابيكا.

وقد بلغت إنتاجية البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما بين 45 و50 مليون كيس يزن كل منها 60 كيلوغراماً.

