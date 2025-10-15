الإمارات تشارك في مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية بالقاهرة

القاهرة في 15 أكتوبر /وام/ شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، لمناقشة مشروع «الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية» الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في حماية الخصوصية وتنظيم تداول المعلومات.

ومثل الدولة في الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وفد من وزارة الداخلية، ضم تركي سعيد الظهوري وعلي خميس اليماحي.

وأفادت الدكتورة مها بخيت، الوزير المفوض ومدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بالموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد «مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية»، وعقد اجتماعين للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة المشروع.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية تمهيدًا لعرض نتائجه على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها في نوفمبر 2025.

مق/زي