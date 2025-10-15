الإمارات تشارك في اجتماع عربي يناقش الدليل الإقليمي لتأهيل المقبلين على الزواج

القاهرة في 15 أكتوبر/ وام/ شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماع الخبراء حول “الدليل الاسترشادي الإقليمي لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي”، تعزيزا للسياسات الأسرية على مستوى المنطقة.

ومثلت دولة الإمارات في الاجتماع، الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حليمة العلي تنفيذي رئيسي للتمكين الأسري بوزارة الأسرة.

وأكدت الوزير مفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود العربية في إعداد برامج تأهيلية قائمة على الأدلة العلمية تسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها.

وقالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة الذي نظم الاجتماع بالاشتراك مع الجامعة العربية إن المعهد يعمل منذ عام 2017 على إصدار دراسات دورية حول حالة الأسرة في العالم العربي، لتعزيز السياسات الأسرية القائمة على المعرفة العلمية.

ويهدف الاجتماع إلى اعتماد دليل استرشادي عربي موحد لتأهيل المقبلين على الزواج، وتبادل الخبرات بين المؤسسات والمنظمات المعنية ببرامج التوعية الأسرية في الدول العربية.

