تعاون بين "بريسايت" و"خزنة" لتطبيق نظام إدارة منشآت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة بريسايت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "خزنة داتا سنتر"، لتطبيق نظام إدارة منشآت مُحسَّن بالذكاء الاصطناعي، يُعدّ الأول من نوعه على مستوى شبكة مراكز بيانات "خزنة" بالكامل.

وبموجب المشروع المقترح، ستتولى بريسايت تنفيذ منصّة متقدمة للقيادة والتحكّم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة 30 مركز بيانات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وستعمل المنصة من مقرّ آمن ومتطور للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة استهلاك الطاقة وأنظمة التبريد وأداء الأجهزة ومستويات الأمان، لتُسهم في توقع الأعطال قبل وقوعها وتحسين العمليات على مدار الساعة.

ويمثّل المشروع خطوة محورية نحو الارتقاء بالبنية التحتية الحيوية من خلال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يعزّز مكانة بريسايت كشركة عالمية مبتكرة في مجال تشغيل الأنظمة المعقّدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التطبيقي، كما يساهم بترسيخ دور "خزنة" كمشغّل لأكبر شبكة مراكز بيانات في دولة الإمارات.

ويقدم هذا المشروع نموذجًا تحوّليا لإدارة شبكات مراكز البيانات العالمية المعقّدة، ويُعدّ هذا الحلّ المبتكر بمثابة جيل جديد من مراكز البيانات ذاتية التشغيل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشمل النظام قدرات الكشف المبكر عن الأعطال لتقليل فترات التوقف، وأنظمة تبريد ذكية لتخفيض استهلاك الطاقة، الصيانة التنبؤية لتجنّب عمليات الصيانة أو لتقليل التوقّفات غير الضرورية، وإشرافًا موحدًا بدون انقطاع، لضمان استمرارية العمليات في جميع مراكز بيانات "خزنة".

جدير بالذكر أن مركز القيادة والتحكّم سيُشكّل جزءًا من شكبة الذكاء العالمية في مجموعة G42، وهي شبكة عالمية موزّعة من مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وسيوحّد المشروع إدارة مواقع "خزنة" ضمن شبكة متنامية من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمتد من دولة الإمارات إلى سنغافورة وكازاخستان وأوروبا وإفريقيا وغيرها.