"دي بي ورلد" تفتتح خطاً ملاحياً جديداً بين ميناءي جبل علي وبربرة

دبي في 16 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن إطلاق خطّ ملاحي استراتيجي جديد يربط بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة وميناء بربرة في أرض الصومال، يبدأ الخدمة برحلة كلّ تسعة أيام، ليسهم في تعزيز شبكة "دي بي ورلد" العالمية، وترسيخ مكانة ميناء بربرة كبوابة بحرية محورية ومركز لوجستي رئيسي في شرق أفريقيا. وسيعمل الخط على تقوية الروابط التجارية بين منطقة الخليج وشرق أفريقيا، ليتيح مساراً بحرياً أسرع إلى أرض الصومال. وسيشمل الخطّ توقفات مُجدولة في عدن وجيبوتي، مما يتيح ربطاً إضافياً مع مدن الموانئ الرئيسية، ويدعم وصولاً أوسع إلى الأسواق في منطقة القرن الأفريقي. ومن بربرة، يمكن ربط الشحنات بوجهات داخلية مثل إثيوبيا، ممايوفر بديلاً عن سلاسل التوريد التقليدية المعتمدة على ميناء جيبوتي والنقل البري الطويل. كما سيساعد الخط الجديد في زيادة استقرار أوقات العبور، ويحدّ من التعرض لاختناقات المسارات التجارية الإقليمية.

وتشمل البنية التحتية المطوّرة في ميناء بربرة رصيفاً بطول 1,050 متر قادر على التعامل مع سفن الحاويات العملاقة من فئة "تريبل إي"، ومرافق واسعة لمناولة الشحنات السائبة والعامة، إضافة إلى طاقة استيعابية سنوية تصل إلى نحو 4 ملايين رأس من الماشية، كما يضمّ الميناء أحدث محطة حاويات في المنطقة ومنطقة بربرة الاقتصادية الخاصة، والمُصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النموّ الصناعي على المدى الطويل.

وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات – الخدمات البحرية في "دي بي ورلد"، إن خط جبل علي – بربرة يمثل استكمالاً لاستراتيجيتنا الاستثمارية في أفريقيا، وبالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنشأناها عبر القارة، يُسهم هذا الخط في تعزيز الربط التجاري لمتعاملينا، فيما نواصل تقوية الروابط التجارية بين الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، ومن خلال ذلك، ندعم إنشاء ممرات تجارية مرنة ومستدامة تُسهم في تحقيق الازدهار لشركائنا ومتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها. ويتجاوز التزام "دي بي ورلد" في القرن الأفريقي حدود ميناء بربرة، إذ تمتلك الشركة حصة قدرها 58.5% في محطة الحاويات والشحن العام، ما يوفّر وصولاً إلى الممرات البحرية الرئيسية "شرق – غرب"، كما قامت بتطوير المنطقة الاقتصادية القريبة في بربرة لتسريع وتيرة التصنيع المحلي. ويجري شحن أكثر من 4.1 ملايين رأس من الماشية سنوياً عبر ميناء بربرة إلى الأسواق العالمية، بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي.

من جانبه، قال سوباشاي واتانافيراشاي، الرئيس التنفيذي – "دي بي ورلد" منطقة القرن الأفريقي، إن أعمالنا في ميناء بربرة تساهم في تحفيز التجارة والصناعة، ودعم التنمية المجتمعية على نطاق أوسع. ويساهم حضور "دي بي ورلد" القوي في شرق أفريقيا في إعادة تشكيل تدفق الحركة التجارية الإقليمية، من خلال توفير بدائل للمسارات التقليدية عبر جيبوتي وتحسين وصول المناطق غير الساحلية والمحرومة إلى الأسواق. وتنسجم هذه الاستراتيجية مع الأهداف الإقليمية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وترسيخ استقلالية التجارة. وتتجلى الأهمية المتزايدة لميناء بربرة أيضاً في الاستثمارات الخاصة بمشاريع الربط التجاري البري، وخاصة الممر الذي يصل إلى أديس أبابا في إثيوبيا. وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة التنمية الدولية البريطانية، شملت التحسينات الأخيرة إنشاء طريق بطول 250 كيلومتراً وطريق هرجيسا الدائري بطول 22.5 كيلومترً، مما يرفع القدرة الاستيعابية لحركة العبور ويوسّع نطاق وصول الميناء إلى الأسواق الإقليمية. ويشمل التزام "دي بي ورلد" بالبنية التحتية الأفريقية القارة بأكملها، حيث استثمرت حتى الآن ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي، مع التزام بضخ 3 مليارات أخرى في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتشمل الاستثمارات منصّة الخدمات اللوجستية في كيغالي، في رواندا، وممر مابوتو في موزمبيق، وجميعها تهدف إلى بناء شبكات تجارية فعالة وجاهزة للمستقبل، وترسيخ دور القرن الأفريقي في التجارة العالمية.

ومنذ بدأت "دي بي ورلد" عملياتها في بربرة عام 2017، شهد الميناء تحولاً كبيراً، حيث ارتفع حجم مناولة السفن بنسبة 450%، وزادت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 30%، ونمت حركة الشحن العام بنسبة 90%. ويستقبل الميناء اليوم أكثر من 14 سفينة حاويات شهرياً بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدم، مع خطط لتوسيع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني حاوية.