راشد بن حميد : التحول الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الإمارات

عجمان في 16 أكتوبر/ وام/ أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن التحول الرقمي يمثل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة التطور والتنمية المستدامة، مشيداً بجهود دولة الإمارات في تسريع وتيرة تبنّي التقنيات الحديثة، وتعزيز منظومة الابتكار والإبداع عبر مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال زيارته معرض "جيتكس جلوبال 2025"، الحدث التقني الأبرز بالمنطقة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الزيارة تضافر جهود جميع الجهات العاملة تحت مظلة حكومة عجمان، خلال زيارته للمنصة المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أبرز المشاريع والخدمات الرقمية التي تجسّد توجهات الإمارة نحو حكومة ذكية مرنة ومستدامة.

وقال إن عجمان تسير بخطوات واثقة نحو تعزيز جاهزيتها الرقمية، وتحقيق رؤيتها في بناء منظومة متكاملة تعتمد على الحلول الذكية لتحسين جودة الحياة والمضي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

كما تجوّل الشيخ راشد بن حميد النعيمي في أرجاء المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، واستمع لشرح حول أبرز المبادرات التي تسهم في دعم التحول الرقمي المستقبلي وتطوير بيئة أعمال قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة.

وأكد في ختام زيارته أن الريادة الرقمية أصبحت معياراً لتنافسية الدول والمدن، وأن جميع الجهات والدوائر والمؤسسات والقطاع الخاص، ماضون في تبنّي أفضل الممارسات التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا.