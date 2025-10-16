"الأعلى للأمومة والطفولة" يبحث تعزيز التعاون مع جامعة أوساكا اليابانية

أوساكا في 16 أكتوبر/ وام/ بحث المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سبل تعزيز التعاون مع جامعة أوساكا اليابانية، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج تنمية الطفولة والامومة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، إلى مقر الجامعة في مدينة أوساكا اليابانية، حيث اطلعت على مجموعة من البرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية والمجتمعية التي تحتضنها الجامعة، باعتبارها واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية في اليابان وآسيا، ومن الجامعات المصنفة عالمياً، وتضم نخبة من العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز دولية مرموقة، من بينها جائزة نوبل.

وشاركت سعادتها في طاولة مستديرة بحضور عدد من أعضاء الهيئات التدريسية في جامعة أوساكا، حيث تعرفت على جهود "المدرسة العليا المشتركة لتنمية الطفل" (UGSCD) في الجامعة، وهو برنامج دراسات عليا تأسس في عام 2012 ويهدف إلى دراسة صحة الطفل النفسية والذهنية والتنمية الشاملة، وتنفذه جامعة أوساكا بالتعاون مع عدد من الجامعات اليابانية.

وتطرقت المناقشات إلى حرص الجامعة على توظيف الذكاء الاصطناعي في المبادرات المرتبطة بهذا البرنامج، حيث تم عرض تطبيق مبتكر يستخدم الذكاء الاصطناعي، طورته الجامعة، ويطبق على الأطفال في مختلف المراحل العمرية للتعرف على عاداتهم اليومية، ورصد معدلات نومهم، وتكوين قاعدة بيانات متكاملة تستخدم لتعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مختلف المراحل التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الصحة النفسية للأطفال، حيث أطلقت العام الماضي "منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية" برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، انطلاقاً من الإيمان بأن الصحة النفسية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع السليم القادر على مواكبة متطلبات الحداثة والتطور.

وأشارت إلى الدور الذي يقوم به مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة في جامعة الإمارات العربية المتحدة في تكوين بنك معلومات وقاعدة بحثية تسهم في صنع السياسات المستندة إلى نتائج علمية وبيانات دقيقة، من خلال إجراء البحوث والدراسات في مجالات الأسرة الإماراتية بشكل عام، وقضايا الأمومة والطفولة بشكل خاص.

وعقب الطاولة المستديرة، قامت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي بجولة في مرافق الجامعة المختلفة، تفقدت خلالها مركز الابتكارات الطبية والأبحاث العلمية، ومستشفى كلية الطب بجامعة أوساكا الذي يضم العديد من الأقسام الطبية المتخصصة.

وتقدمت سعادتها بالتهنئة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بمناسبة حصول العالم الياباني ساكاغوتشي شيمون، الأستاذ في جامعة أوساكا، على جائزة نوبل في الطب مؤخراً.

وأكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي حرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تعزيز الشراكات الدولية في القطاع الأكاديمي، باعتباره يمثل ركيزة أساسية لدعم المبادرات الوطنية في دولة الإمارات في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى حرص المجلس على تبادل الخبرات مع المؤسسات اليابانية الرائدة، خاصة فيما يتعلق بالأمومة والطفولة المبكرة والأسرة والتعليم.

وأضافت أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يولي أهمية كبيرة لتوسيع برامجه المعنية بالأم والطفل واليافع والوالدين، موضحة أن التعاون مع جامعة بحجم ومكانة جامعة أوساكا، المصنفة ضمن أفضل الجامعات عالمياً، سيسهم في تبادل الخبرات وإطلاق برامج تدريبية ودراسات تخصصية مشتركة.

كما شددت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون مع كبريات الجامعات العالمية لدعم الجهود المتعلقة بصحة الطفل ونمائه والتعليم المبكر والرعاية الأسرية وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدة مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في دعم قضايا الأمومة والطفولة على المستويين الإقليمي والدولي.