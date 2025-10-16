حكومة أبوظبي تطلق منصة "الذكاء الاصطناعي في صندوق"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ أطلقت حكومة أبوظبي منصة "الذكاء الاصطناعي في صندوق" التي لا تتطلَّب كتابة الأكواد البرمجية، لتمكين موظفي الجهات الحكومية من تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بسهولة، وكشفت عن شراكات استراتيجية رئيسية في مجال الطاقة النظيفة مع شركة جوجل، في خطوة تدعم رؤيتها لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك ضمن فعاليات جناح حكومة أبوظبي خلال اليوم الثالث من معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أعلنت حكومة أبوظبي عن ست شراكات استراتيجية تغطّي مجالات الطاقة المستدامة والتعليم وتدريب الموارد البشرية الحكومية والبنية التحتية الرقمية، ما يُبرز أثر التعاون بين مختلف القطاعات في تسريع مسيرة التحوُّل الرقمي في الإمارة.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «نسعى إلى تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية، بما يضمن الشمول الرقمي لكافة الموظفين الذين سيمتلكون قريباً الأدوات التي تمكِّنهم من بناء حلول ذكية تخدم المجتمع. ومع شراكاتنا في مجال الطاقة النظيفة، نُثبت أنَّ الابتكار المستدام والتحوُّل الرقمي يسيران جنباً إلى جنب لتحقيق المستقبل الذي نطمح إليه في إمارة أبوظبي».

وتهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي في صندوق»، بالتعاون مع منصة (UnifyApps)، إلى تمكين جميع موظفي حكومة أبوظبي من تصميم ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، حيث تتكامل المنصة مع الأنظمة الحكومية الرقمية القائمة، وسيتم تطبيقها في جميع الجهات الحكومية في الربع الثاني من عام 2026، ما يُحدِث نقلة نوعية في كيفية تقديم موظفي حكومة أبوظبي للخدمات الحكومية لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

ولدعم لهذه المبادرة، أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، عن شراكات جديدة في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي مع شركتَي خدمات أمازون ويب، وأوراكل لتطوير برامج تدريبية متخصِّصة في مجالات الأمن السيبراني وإدارة البيانات، ضمن منصة التعلُّم والتطوُّر المهني «طموح 2.0».

وكشفت دائرة الطاقة – أبوظبي عن ثلاث شراكات جديدة تهدف إلى تعزيز التحوُّل الرقمي في حكومة أبوظبي نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، ببنية تحتية مستدامة تدعم جهود إمارة أبوظبي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزِّز قدراتها الرقمية المتقدمة.

وأعلنت منصة «تم 4.0» عن إضافة فئتين جديدتين من الخدمات، ليتجاوز إجمالي ما تقدِّمه المنصة أكثر من 1,100 خدمة حكومية وخاصة متكاملة يمكن الوصول إليها عبر منصة موحَّدة. ومن خلال دمجها لخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى محافظهم الاستثمارية، واستعراض بيانات السوق المباشرة، وإدارة أرقام المستثمرين الوطنية مباشرة من خلال «تم»، ما يُغني عن الحاجة إلى التنقُّل بين منصات متعددة. وأضافت المنصة، عبر شراكتها مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، خدمات تدريب القيادة الشاملة، بما في ذلك دورات القيادة الوقائية، والقيادة الصديقة للبيئة، والتدريب على الطرق الوعرة لتسهيل رحلة التعلُّم بالكامل، من التسجيل حتى الحصول على رخصة القيادة.

تواكب الشراكات التي أُعلِنَ عنها خلال اليوم الثالث في جناح حكومة أبوظبي رؤية الإمارة في التحوُّل نحو أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، ضمن نهج شمولي متكامل يجمع بين تمكين الموارد البشرية والبنية التحتية المستدامة والخدمات الذكية.

وستواصل حكومة أبوظبي، خلال المعرض، الكشف عن ابتكارات جديدة تُبرِز كيف يمكن للحوكمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات أكثر ذكاءً واستجابةً واستدامةً للجميع.