التكنولوجيا العصبية تتجاوز العلاج لتعزيز القدرات الذهنية وجودة الحياة

دبي في 16 أكتوبر/وام/ أكد خبيران عالميان أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إحداث التحولات الجذرية في علاج الاضطرابات العصبية، والتي يمتد أثرها ليصل إلى تعزيز القدرات الذهنية وجودة الحياة، ودعم الإنسان في اتخاذ قراراته بثقة أكبر.

وطرحت جلسة بعنوان "التكنولوجيا العصبية: نحو التوازن الأمثل"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، تحدثت فيها نيتا فاراهاني أستاذة القانون والفلسفة في جامعة "ديوك للعلوم والمجتمع" بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوماس أوكسلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سينكرون" بالولايات المتحدة الأمريكية؛ تساؤلات أخلاقية واجتماعية عميقة حول كيفية تطوير الحلول المرتبطة بالتكنولوجيا العصبية بطريقة تراعي الأبعاد الإنسانية وتخدم جودة حياة المجتمع.

وأشارت نيتا فاراهاني إلى أهمية الخصوصية في مجال التكنولوجيا العصبية وخطورة التعدي على الحريات العامة، والتي تعد عوامل تحد من الثقة في التكنولوجيا العصبية وتفقد الثقة في منتجاتها، ولفتت إلى أهمية إيجاد التوازن المطلوب ووضع القوانين والاستراتيجيات المناسبة من أجل التحفيز المسؤول وإحراز التقدم في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وركزت فاراهاني في حديثها على مسائل عدة من أجل بناء الثقة في المساحة التي يتم العمل من خلالها وهي وضع أسئلة عن الأجهزة وعملها، والحفاظ على الخصوصية في حفظ بيانات الموقع وأماكن تخزينها، فضلًا عن توضيح ماهية الالتزامات تجاه الشركات على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحديد الأدوات التي تستطيع الشركات من خلالها ضمان جودتها طوال الوقت، وختمت بالقول إنه يمكن وضع مقياس معياري للشركات بطريقة يمكن رؤيتها وفهمها للحكم على جودة الجهاز.

من جهته تحدث توماس أوكسلي، عن الفارق بين الطب والتكنولوجيا، وتطرق إلى اختراع السوار العصبي، وأهمية هذا السوار وكيفية استخدامه، مشيراً إلى أن التكنولوجيا العصبية تجمع بين الهندسة العصبية والتكنولوجيا لتطوير أجهزة قادرة على قراءة أو تحفيز الجهاز العصبي، وتطبيقاتها واسعة النطاق وتهدف إلى تشخيص وعلاج الأمراض العصبية المختلفة.

وتطرق أوكسلي إلى التقدم الكبير الحاصل في التقنيات العصبية والذهنية، والذي مكن من اختراع العديد من الأجهزة المهمة في المجالات الطبية المختلفة، لافتًا إلى أهمية مسألة جمع المعلومات من قبل وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسم بالشفافية.



