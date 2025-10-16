"كيو موبيليتي" تستعرض نظام "مواقف دون حواجز"

دبي في 16 أكتوبر/ وام/ استعرضت شركة "كيو موبيليتي" ضمن منصة حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، أحدث مشاريعها نظام "مواقف دون حواجز" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تقديم تجربة وقوف سلسة وفعّالة للمقيمين والزوار.

ويعتمد نظام "مواقف دون حواجز" على التعرّف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام الكاميرات الذكية، وأنظمة الدفع الآلي وإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، بما يتيح للمستخدمين تجربة دخول وخروج سلسة دون أي تلامس يدوي، ويتميّز في الوقت ذاته باعتماده الكامل على الطاقة الشمسية، في خطوةٍ تعكس التزام "كيو موبيليتي" وإمارة أبوظبي بتعزيز الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.

ومن المقرر دمج النظام مع محفظة "درب" بحلول عام 2026، لتبسيط عمليات الدفع وتسهيل المعاملات للمستخدمين بشكل أكبر. وفي إطار تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق التعاون في مجال التحول الرقمي، وقّعت "كيو موبيليتي" مذكرتي تفاهم مع "هيئة زايد لأصحاب الهمم" و"هيئة دبي الرقمية"، بهدف تطوير الخدمات الذكية والارتقاء بجودة التجربة الرقمية للمجتمع.

وتجسد مشاركة "كيو موبيليتي" في "جيتكس 2025" مكانة أبوظبي الريادية في تبنّي التقنيات المبتكرة وتسخيرها لخدمة الإنسان والبيئة، تحت شعار "حكومة أذكى، وأقرب للمجتمع"، بما يعكس رؤيتها نحو مستقبل أكثر استدامة وذكاءً.