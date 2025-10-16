حمدان بن زايد يستقبل مريم المهيري ويطّلع على جهود شركة "براري" في دعم الاستدامة البيئية وتقنيات إدارة الغابات

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر السيف بأبوظبي، معالي مريم بنت محمد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة موارد القابضة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز مبادرات وإنجازات شركة براري للموارد الطبيعية التابعة لـ«موارد القابضة»، والتي تُعد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجال الإدارة البيئية وإدارة الغابات، والمسؤولة عن صيانة وتطوير مساحات واسعة من الأصول الغابية في إمارة أبوظبي.

واستمع سموه إلى شرح حول أحدث التقنيات المستدامة التي توظفها الشركة في مجالات التربة والطاقة والمياه، بما يعزز الاستدامة والتنوع البيولوجي والمرونة المناخية.

كما اطّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد على تفاصيل تقنية الطين الطبيعي السائل (LNC)، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع تُحوّل التربة الرملية الصحراوية إلى أراضٍ خصبة قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة، مما يتيح للنباتات النمو باستخدام مياه أقل بنسبة تصل إلى 60٪ مع زيادة إنتاجية المحاصيل.

وتحمل شركة براري – عبر شركتها التابعة Soyl – الترخيص والتوزيع الحصري لهذه التقنية في دولة الإمارات، ويتم إنتاجها محليًا ضمن مواقع المشاريع. وقد تم اختبار التقنية من قبل المركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA).

وأعلنت مدينة مصدر عن هذه التقنية في تقرير الاستدامة البيئية والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة المؤسسية، ونالت اعترافًا عالميًا من مؤسسات مرموقة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس تقديرًا لأثرها البيئي في تخضير الصحارى وترشيد المياه وتجديد الأراضي الزراعية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وتنمية الغابات وترسيخ مبادئ الاستدامة، مشيرًا سموه إلى أن تبني حلول مبتكرة مثل تقنية الطين الطبيعي السائل يعكس التزام الدولة بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة لخدمة أهداف الحياد المناخي 2050، وتحقيق أمنها البيئي والغذائي بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر استدامة.

وتعمل تقنية LNC على تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل استهلاك المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 60٪، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30٪، مع دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت معالي مريم المهيري عن تقديرها لدعم سموه المتواصل لمشروعات الاستدامة في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن شركة براري ماضية في توسيع تطبيقات تقنية LNC محليًا للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وحماية النظم البيئية في دولة الإمارات.

حضر اللقاء، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم عبدالله الدرعي مستشار بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وكاشف شمسي الرئيس التنفيذي لشركة " موارد" القابضة وعدد من المسؤولين في الشركة.