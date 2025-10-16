اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة تنظم منتدى "الابتكار الاجتماعي والفنون الرقمية 2025"

رأس الخيمة في 16 أكتوبر/وام/ نظمت اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة، اليوم، منتدى «الابتكار الاجتماعي والفنون الرقمية – رأس الخيمة 2025» في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي التابع لوزارة الثقافة، وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع.

شهد المنتدى مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء ورواد الفكر والإبداع من مختلف الجهات في الدولة وتناولت جلساته سبل توظيف الابتكار الاجتماعي والفنون الرقمية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى إبراز دور الفنون والإعلام الرقمي في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار.