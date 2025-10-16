القافلة الوردية تستقطب أكثر من 8,500 زائر في الجادة بالشارقة و تقدم 1.135 فحصا

الشارقة في 16 أكتوبر/وام/ قدّمت القافلة الوردية إحدى مبادرات "جمعية أصدقاء مرضى السرطان" 1,135 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن النسخة الثانية من فعالياتها المجتمعية التي أُقيمت في الجادة بالشارقة تحت شعار "مجتمعٌ كاملٌ أنتِ" بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

جاءت هذه الفحوصات عقب الأنشطة والفعاليات التوعوية التي نظمتها القافلة في عيادتها المتنقلة الكبيرة والتي شملت الكشف السريري والفحوص الإشعاعية (الماموغرام) للسيدات من الفئة العمرية 40 عاماً فما فوق بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الذاتي والدوري للكشف المبكر عن المرض.

وشهدت الفعالية تفاعلاً مجتمعياً واسعاً حيث استقبلت أكثر من 8,500 زائر من الأفراد والعائلات الذين استمتعوا بباقة من ورش العمل التوعوية والإبداعية إلى جانب أنشطة ترفيهية وعائلية متنوعة.

وأكدت عائشة الملا مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن حجم التفاعل مع الفعاليات المجتمعية للقافلة الوردية عكس ارتفاع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع والحرص على الاستفادة من الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية لنشر ثقافة الكشف المبكر.

وقالت إن الفعالية جسدت قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمجتمع مؤكدة أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان والقافلة الوردية ستواصلان تنظيم المبادرات والحملات والفعاليات طوال العام إلى جانب تعزيز شراكاتها الاستراتيجية بهدف بناء منظومة توعوية مستدامة تسهم في الوقاية من السرطان والحد من انتشاره.

وفي هذا السياق نظم مجلس "إرثي" للحرف المعاصرة التابع لـ"مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع" ورش عمل تفاعلية عززت الوعي بالحرف الإماراتية التراثية وسلطت الضوء على أهميتها تجسيداً لالتزام "إرثي" بالمسؤولية المجتمعية ورسالته وأهدافه الرامية إلى إبراز الحرف الإماراتية التراثية وتشجيع أفراد المجتمع على تعلمها وممارستها.