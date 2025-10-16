ِ"نقل عجمان" توقع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز التعاون بمجال تبادل البيانات

عجمان في 16 أكتوبر/ وام / وقعت هيئة النقل بعجمان اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في معرض جيتكس 2025 بدبي، لتعزيز التعاون والتكامل بشأن تبادل البيانات في خطوة تعكس حرص حكومة عجمان على تسريع التحول الرقمي الحكومي.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل في تبادل البيانات بين الجهتين، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات من خلال الاعتماد على البيانات الدقيقة وربط الأنظمة، إلى جانب دعم مبادرات تصفير البيروقراطية والتحول الرقمي.

تشمل مجالات التعاون تبادل البيانات من السجل الاقتصادي الوطني، وتمكين تقديم خدمات بموافقات تلقائية عبر التكامل الرقمي، إضافةً إلى تحسين كفاءة الإجراءات وتقليل الحاجة لإدخال البيانات أو رفع المستندات، بما يدعم الأهداف المشتركة في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين.

وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الحكومي، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة يسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً، ويعكس التزام الهيئة بدعم رؤية عجمان 2030 وأهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع جودة الخدمات الرقمية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل الحكومي، بما يحقق تجربة متعامل سلسة ومتكاملة تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة خدمات ذكية وفعالة.