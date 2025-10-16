"ميناء وجمارك عجمان" تطلق خلال "جيتكس" نظام "التفتيش عن بعد"

عجمان في 16 أكتوبر/وام/ أطلق سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، نظام "التفتيش عن بعد"، ضمن فعاليات معرض (جيتكس 2025) بدبي، في خطوة تعكس التزام الإمارة بالتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية وسهلة للمتعاملين.

يعد نظام "التفتيش عن بعد"، منصة رقمية مبتكرة، تسمح للمتعاملين بحضور عمليات التفتيش الجمركي للحاويات، عبر بث مباشر آمن وتفاعلي، دون الحاجة للتواجد الفعلي في الميناء.

ويقوم النظام الجديد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة ويوفر لوحة تحكم للمفتشين لعرض البيانات والتفاعل مع العملية إلى جانب تسجيل مقاطع فيديو لعمليات التفتيش والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة وفق الضوابط والإجراءات، كما يتم من خلال الخدمة إصدار تقارير دورية توضح حالة التفتيش وعدد المعاملات المنجزة.

يستهدف المشروع جميع الفئات، بما فيها كبار السن وأصحاب الهمم، مع دعم التعدد اللغوي.

وقال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله النعيمي: " يمثل نظام التفتيش عن بعد، نقطة تحول نوعية في خدماتنا الجمركية ويجسد إلتزامنا بتقديم خدمات أكثر سرعة ومرونة واستدامة، ويسهم في تصفير البيروقراطية، ويلبي احتياجات المتعاملين.

وأضاف أن النظام الجديد يعزز الكفاءة والشفافية في عمليات التفتيش، ويوفر تجربة آمنة ومريحة للمتعاملين ويؤكد مكانة دائرة الميناء والجمارك بعجمان؛ نموذجا رائدا في الابتكار الرقمي والخدمات الذكية.

ويُعد إطلاق هذا النظام، خطوة استراتيجية ضمن جهود دائرة الميناء والجمارك بعجمان لتعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات متميزة، ترتقي بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتؤكد ريادة الإمارة في تطبيق الحلول التقنية المتطورة في القطاع الحكومي.