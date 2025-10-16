رئيس الدولة يمنح السفير الباكستاني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

أبوظبي في 16 أكتوبر/وام/ منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لسعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيراً لدى الدولة.

وقام معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، بتسليم الوسام إلى سعادة السفير، خلال استقباله في مكتب وزارة الخارجية في أبوظبي، وأكد معاليه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية باكستان الإسلامية في كافة المجالات، وتطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، مثمناً مساهمة سعادته في توطيد هذه العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة، كما أعرب عن أمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح.

من جانبه، عبّر سعادة ترمذي عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين على كافة الصعد، وبما حققته دولة الإمارات من تقدم وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة الدولية.

كما أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.