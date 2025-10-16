سلطة موانئ دبي تطلق مشروع "عين الميناء" لتعزيز السلامة والاستدامة البيئية

دبي في 16 أكتوبر/وام/ أطلقت سلطة موانئ دبي التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشروع "عين الميناء"، وهو نظام مراقبة جوية متكامل يعتمد على الطائرات بدون طيار (الدرون) وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز السلامة التشغيلية، ومراقبة البيئة، وفحص البنية التحتية في موانئ دبي.

يعتمد النظام على طائرات درون مستقلة مزودة بكاميرات حرارية عالية الدقة بدقة 4K وأجهزة استشعار بيئية متطورة، تعمل ضمن منظومة تحكم مركزية ذكية تتيح بثاً حياً وتحليلاً آنياً للعمليات الميدانية داخل الميناء.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي أن نظام عين الميناء يسهم في تقليل الاعتماد على التدخل البشري في البيئات عالية الخطورة، وتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الموارد، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن مشروع "عين الميناء" يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كونه يجمع بين تقنيات التحليل الفوري للبيانات والاستجابة السريعة للحوادث التشغيلية والبيئية ،وبفضل أجهزة الاستشعار الذكية، أصبح بالإمكان مراقبة انبعاثات السفن والتلوث البحري بدقة غير مسبوقة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وتتميز الطائرات المستخدمة في النظام بقدرتها على الطيران الذاتي الكامل من خلال منظومة ملاحة مدمجة، وتنفيذ المهام دون تدخل بشري مباشر، مع تحليل فوري للصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.