"رابطة الإمارات للفرانشايز" تفتتح جناحها في المعرض الدولي للامتياز بإسطنبول

إسطنبول في 16 أكتوبر /وام/ افتتحت رابطة الإمارات للفرنشايز جناحها المشارك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من المعرض الدولي للامتياز والوكالات التجارية، الذي يُقام في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

يشارك في الجناح صندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الغرف التجارية في الدولة إلى جانب 14 شركة محلية من رواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية الإماراتية العاملة في قطاع الامتياز التجاري.

افتتح الجناح سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، بحضور سعادة نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرنشايز، وسعادة ماهر العليلي نائب رئيس الرابطة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والتجارية من البلدين.

وأكد سعادة سعيد ثاني الظاهري أن مشاركة رابطة الإمارات للفرانشايز في هذا الحدث الدولي لتمثيل دولة الإمارات يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وتركيا الصديقة وحرص قيادتيهما على تطوير شراكة اقتصادية شاملة ومستمرة.

وأشار إلى أن المشاركة تجّسد الدور الحيوي للقطاع الخاص الإماراتي الذي يستهدف توسيع حضور العلامات التجارية الوطنية عالميا، ًوتعزيز تبادل الخبرات في مجال الامتياز التجاري، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

من جانبها، قالت سعادة نور التميمي، إن المعرض منصة عالمية مهمة للتعريف بالعلامات التجارية الإماراتية وإبراز جودة منتجاتها وخدماتها، ويعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الدول.

وأكدت أن الرابطة تؤمن بأهمية المشاركة الفاعلة في هذه المعارض بوصفها فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور الإماراتي في الأسواق الخارجية، واستكشاف فرص التوسع التجاري، وبناء شراكات نوعية تدعم استدامة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في دعم ريادة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للامتياز التجاري والابتكار.

وأوضحت أن رابطة الإمارات للفرنشايز ستنظم خلال مشاركتها في المعرض على مدار أيامه سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية إلى عدد من الشركات التركية العاملة في قطاع الامتياز التجاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في تطوير العلامات وإدارة الامتيازات التجارية.

ويشمل برنامج الزيارة لقاء وفد الرابطة مع غرفة تجارة وصناعة بورصا لاستعراض آفاق التعاون بين الجانبين وبحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات الإماراتية والتركية في قطاعات التجزئة والضيافة والأغذية والخدمات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية ويدعم نمو وتطور قطاع الامتياز التجاري في البلدين.

يُعد قطاع الامتياز التجاري أحد أبرز محركات النمو والتوسع الاقتصادي في دولة الإمارات والمنطقة ويشهد نمواً متسارعاً يعكس تطور بيئة الأعمال وجاذبية السوق الإماراتية .

فقد سجل القطاع أكثر من 600 شركة امتياز وما يزيد على 2000علامة تجارية تعمل بنظام الفرنشايز، بإجمالي عائدات سنوية تتجاوز 27 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو يقارب 15%سنوياً.

ويشهد قطاع الامتياز التجاري ازدهارًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة، حيث ارتفعت اتفاقيات الامتياز التجاري في منطقة الخليج بنسبة تقارب 25% بين عامي 2023 و2024.

وفي المقابل، يُقدَّر حجم قطاع الامتياز التجاري في تركيا بنحو 55 مليار دولار أمريكي، موزعاً على أكثر من 3700 علامة تجارية تعمل في قطاعات متعددة.