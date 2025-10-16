طرق الشارقة تستعرض مبادراتها بمعرض "تنقل المستقبل 2025"

الشارقة في 16 أكتوبر/وام/ استعرضت هيئة الطرق و المواصلات بالشارقة خلال مشاركتها في فعاليات معرض "تنقل المستقبل 2025" بمركز إكسبو الشارقة مبادراتها التي تجسد توجهاتها نحو التحول الذكي والاستدامة في قطاع النقل والمواصلات.

وأكد سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس الهيئة أن المشاركة تأتي في إطار حرص الهيئة على إبراز جهودها في مجال النقل الذكي والمستدام واستعراض المبادرات التي تعزز جودة الحياة وتدعم مستهدفات التنمية البيئية والتقنية في الإمارة .

وأوضح أن مشاركة الهيئة تمثلت في عدة مشاريع الأول عرض حافلة كهربائية ضمن اسطول تشغيلي مكون من 10 حافلات كهربائية تعمل ضمن إدارة النقل بين المدن على خط إمارة عجمان وتمتاز بتقنيات حديثة تراعي أعلى معايير الراحة والسلامة وتخدم مختلف فئات المجتمع بما في ذلك ذوو الإعاقة وذلك عبر تجهيزات مخصصة تتيح سهولة الاستخدام .

و أشار إلى أن المشروع الثاني يركز على الشواحن الكهربائية للمركبات والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع مجموعة "بيئة" المتخصصة في مجال الاستدامة ضمن خطة مرحلية تهدف إلى زيادة أعداد الشواحن في مختلف مناطق الإمارة لمواكبة النمو المتزايد في استخدام المركبات الكهربائية موضحا أن المشروع يتضمن ربط محطات الشحن عبر تطبيق ذكي يتيح للمتعاملين معرفة مواقع الشواحن المتاحة وإجراء عمليات الدفع بسهولة مما يسهم في تعزيز التحول نحو النقل المستدام في الإمارة.

وشملت مشاركة الهيئة تسليط الضوء على الكاميرات الذكية المثبتة في أسطول مركبات الأجرة في الشارقة والتي تعمل على رصد تفاصيل الرحلات وسلوكيات السائقين إلى جانب كاميرات مخصصة للمفقودات بما يعزز سلامة الركاب ويضمن تجربة تنقل أكثر أماناً وموثوقية ويواكب توجه الهيئة في الارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق رضا المستخدمين.