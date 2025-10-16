الخارجية" و"التمكين الحكومي – أبوظبي" توقّعان اتفاقية تعاون لإدراج خدمات الوزارة عبر منصة "تم"

دبي في 16 أكتوبر /وام/ وقّعت وزارة الخارجية اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 .

تهدف الاتفاقية إلى إدراج خدمات الوزارة عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم"، وذلك في نقلة نوعية تعكس توجه الوزارة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة واستباقية ومبتكرة ترتقي بجودة حياة أفراد المجتمع وتسهّل وصولهم إلى الخدمات الحكومية، إضافةً إلى تعزيز مسار التكامل الحكومي من خلال ربط وتوحيد الأنظمة والبيانات وتبادل المعلومات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت فعاليات المعرض أيضا الإعلان عن الربط الرقمي بين وزارة الخارجية ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي، لتقديم خدمة تصديق المستندات الصادرة عن الدائرتين عبر منصة "تم"، بما يتيح للمتعامل إصدار المستندات وتصديقها من خلال نافذة إلكترونية واحدة وبإجراءات أكثر سلاسة وسهولة، تختصر الوقت والجهد والتكلفة، وتتميز بجودة عالية ترتقي لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم.

وفي هذا السياق، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي،لإدراج خدمات الوزارة في منصة "تم" يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي وضعت التحول الرقمي في صدارة أولويات العمل الحكومي، وتوفير خدمات ذكية واستباقية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في مجال الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية، تمضي قدمًا نحو تحقيق التكامل في خدماتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتصبح خدمة تصديق المستندات متاحة عبر نافذة إلكترونية موحدة تضمن تجربة استثنائية ومتكاملة للمتعامل للحصول على الخدمات الحكومية، وتضع راحته وجودة حياته في صميم منظومة عملها.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية تعمل على تطوير خدمات استثنائية محورها الإنسان، وبما يلبي مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال إعادة تصميم كافة خدماتها الحكومية وإزالة أي تعقيدات أو تكرار، وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل في البيانات مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية استباقية وذكية تلبي متطلبات المتعامل وتوفر له تجربة سهلة ومتكاملة تعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.

