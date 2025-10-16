بريسايت وتاكسي دبي تتعاونان لتطوير مشاريع تجريبية ذكية

دبي في 16 أكتوبر /وام/ أعلنت شركة بريسايت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تاكسي دبي"، بهدف التعاون في تطوير مشاريع تجريبية تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة الإمارة نحو التحوّل إلى منظومة نقل ذكية ومستدامة. وقع المذكرة خلال معرض "جيتكس جلوبال 2025"، كل من عمار راشد البريكي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة تاكسي دبي، وعادل الشارجي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة بريسايت.

ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في دمج تقنيات التحول المعرفي ضمن منظومة تاكسي دبي، بما يغيّر مفهوم إدارة الأساطيل ويُعزز تجارب العملاء ويدعم رؤية دبي الطموحة نحو مستقبل أكثر استدامة قائم على التكنولوجيا المتقدمة. تركّز هذه الشراكة على تسريع التحوّل الرقمي لشركة تاكسي دبي وتعزيز طموحها لتكون في طليعة مزوّدي حلول التنقّل الذكية، وذلك من خلال الجمع بين خبرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي التطبيقي وحجم عمليات تاكسي دبي وخبرتها التشغيلية.