سيبكس القابضة تطلق إطار عمل UAEComply.360° لتسريع الامتثال السيبراني الوطني في الإمارات

أبوظبي في 16 أكتوبر/وام/ أعلنت شركة سيبكس القابضة إطلاق UAEComply.360°، وهو إطار عمل شامل لتمكين الامتثال، مصمم لمساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات على التوافق بسرعة مع سياسات الأمن السيبراني الوطنية سواء المنشورة أو المحدثة مؤخراً من قبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ، والإصدار 2.0 لمعيار ضمان المعلومات في الإمارات.

كان مجلس الأمن السيبراني قد أصدر رسمياً مجموعة جديدة من سياسات الأمن السيبراني الوطنية، والتي أقرها مجلس الوزراء.

تهدف هذه السياسات إلى تعزيز المرونة السيبرانية في جميع القطاعات وتُعد، إلى جانب تحديثات الأطر الرئيسية الحالية، بالغة الأهمية للمؤسسات التي تسعى جاهدة للتعامل مع مشهد الأمن السيبراني المتطور بفعالية وكفاءة.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات :"تُمثل سياسات الأمن السيبراني الوطنية الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء إنجازاً هاماً في سياق التزامنا بتعزيز منظومة الدفاع الرقمي للدولة ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة التاريخية على تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل إنها تُعزز أيضاً جهودنا الرامية إلى حماية البنية التحتية الرقمية، ودعم المرونة السيبرانية، وتعميق التعاون الدولي.

وأضاف أنه في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، ستُمكّننا هذه السياسات من مواجهة التهديدات الناشئة بفعالية عالية، والحفاظ على مكانتنا الرائدة في طليعة الابتكار في العصر الرقمي." وفي ضوء سياسات الأمن السيبراني الوطنية التسع الصادرة حديثاً، بما في ذلك أمن تبادل البيانات، والتشفير، وأمن الذكاء الاصطناعي، وأمن السحابة، تواجه المؤسسات تعقيدات متزايدة، وأطر عمل متداخلة، وضعفاً في وضوح مواءمة الضوابط المختلفة ويعالج إطار عمل UAEComply.360° هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تحويل جهود الامتثال المجزأة إلى نموذج حوكمة متكامل وقابل للقياس ومستدام.

من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس إنه مع الإعلان عن الإصدار 2.0 المُحدّث لمعيار ضمان المعلومات في دولة الإمارات، وسياسات الأمن السيبراني الوطنية الجديدة، ستكون المؤسسات بحاجة إلى مسار أسرع وأكثر تنظيماً للامتثال ويوفر UAEComply.360° ذلك المسار، من خلال نهج موحد وقابل للتخصيص، يجعل الامتثال قابلاً للتحقيق والتوسع والتدقيق" فيما يُعزز إطلاق UAEComply.360° التزام شركة سيبكس القابضة كجهة وطنية فاعلة في مجال الأمن السيبراني والمادي وتُمكّن الشركة المؤسسات العامة والخاصة من تحويل الامتثال من متطلب تنظيمي إلى ميزة استراتيجية، من خلال تقديم نموذج قابل للتكرار ومُوجّه نحو النتائج.