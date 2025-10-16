مركز شباب فلج المعلا ينظم يوما توعويا لتعزيز صحة كبار السن

أم القيوين في 16 أكتوبر / وام/ نظّم مركز شباب فلج المعلا بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين يوماً توعوياً مخصصاً للسيدات من كبار السن في منطقة فلج المعلا في إطار الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار السن التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية".

شملت فعاليات اليوم التوعوي ورشا صحية متخصصة قدمها نخبة من الأطباء والممرضين والأخصائيين ، تناولت أهمية الفحص الدوري، وسبل الوقاية من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً بين كبار السن، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إلى جانب تقديم محاضرات حول التغذية السليمة، وتشجيع كبار السن على تبنّي أنماط حياة صحية.

وتضمن البرنامج فعالية خاصة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي 2025، ركزت على أهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي للسيدات، وأساليب الوقاية والعناية، ودور الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات والمتعافيات، تعزيزاً للوعي الصحي النسائي في المجتمع.

وأقيم على هامش الفعالية معرض صحي توعوي بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات الطبية، عرضت من خلاله أحدث البرامج والخدمات الوقائية، وقدمت فحوصات مجانية واستشارات طبية للسيدات، إلى جانب توزيع نشرات تثقيفية حول سبل الوقاية وتعزيز الصحة العامة.