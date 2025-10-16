بلدية دبي و"محمد بن راشد للإسكان" تتعاونان لتعزيز الحلول السكنية المرنة للمواطنين

دبي في 16 أكتوبر/وام/وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز مسارات الحلول السكنية المرنة للمواطنين وتمكينهم من بناء مساكنهم الخاصة بمرونة وكفاءة وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل الحكومي وتطوير النماذج التنظيمية والتنفيذية بما يضمن تحسين جودة الخدمات الإسكانية ويرفع من رضا وسعادة المتعاملين ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمراني المستدامة.

حضر توقيع المذكرة سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وسعادة محمد الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

تأتي المذكرة في إطار جهود الطرفين المتواصلة لتطوير منظومة خدمات البناء والتشييد والإسكان وحرصهما على ابتكار حلول سكنية شاملة تلبي متطلبات المواطنين وتوفر لهم خيارات متعددة بأقل الإجراءات والتكاليف تسهم في تعزيز رحلة المواطنين في بناء مساكنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تأتي ضمن جهود البلدية لتحقيق التكامل الحكومي وتوفير نظام إسكان شامل ومستدام وتطوير خدمات سكنية مرنة وشاملة تدعم احتياجات للمواطنين إضافةً إلى تصميم تجربة متكاملة لهم ميزتها الوضوح والشفافية والمباشرة لتسهل على المواطنين عملية بناء مسكنهم الخاص وتخفف من عبء التكاليف والوقت والجهد والإجراءات .

من جهته أكد ظلال بن قريش الفلاسي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المذكرة تعكس رؤية المؤسسة في تعزيز الشراكات الحكومية الهادفة إلى تطوير منظومة الإسكان الحكومي وتوسيع نطاق الحلول الذكية والمرنة التي تمكن المواطنين من بناء مساكنهم وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة..لافتا إلى أن التعاون مع بلدية دبي خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل في الإجراءات والخدمات وتسريع رحلة بناء المساكن الخاصة عبر نماذج تنظيمية مبتكرة تضمن الشفافية والسهولة في كل مرحلة من مراحل المشروع.

وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تطوير الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي تدعم كفاءة الإجراءات من نتائج الفحوصات وحالة التراخيص وتقارير الإنجاز والتقييمات الفنية للمقاولين بالإضافة إلى تبادل نتائج تقييم أداء المقاولين العاملين ضمن نطاق المشاريع المشتركة بما يعزز جَودة التنفيذ ويدعم اتخاذ القرارات الفنية اللازمة على أن ينسقا تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بدور الطرف الثاني كمدير مشروع نيابةً عن المالك بما يضمن انسيابية العمل.

