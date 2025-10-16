كهرباء دبي و"هواوي" تبحثان تعزيز التعاون بمجال التحول الرقمي

دبي في 16 أكتوبر/وام/ بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال لقائه وفداً من شركة "هواوي" العالمية برئاسة فيليب جان، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، وتطوير الحلول المتقدمة في تقنيات المعلومات والاتصالات، بما يدعم مسيرة دبي في بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الابتكار.

حضر اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة في ديوا الرقمية؛ ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية؛ وراشد الأحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "إنفرا اكس" التابعة لديوا الرقمية.

وأكد الطاير أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لديوا الرقمية، وهواوي يهدف إلى تطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين تجربة المستخدمين وتوفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

تتضمن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع "هواوي" عدداً من المشاريع الرقمية الرائدة، من أبرزها إنشاء "مركز البيانات الأخضر" التابع لشركة "مورو" في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويعد الأكبر من نوعه في العالم وفق "غينيس للأرقام القياسية العالمية.