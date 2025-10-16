فرسان قفز الحواجز يشاركون بمنافسات الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مشاركة 5 فرسان في منافسات قفز الحواجز لفئتي الفرق والفردي بارتفاع 1.10 سم، و1.20 سم، بدورة الألعاب الآسيوية للشباب "البحرين 2025" التي تقام منافساتها في الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أن اختيار الفرسان الخمسة وهم مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي ومحمد العواني، جاء حسب النتائج المحققة في البطولات المختلفة منذ بداية الموسم الماضي، وصولاً إلى الدوري الصيفي في كل من أبوظبي والشارقة.

وأوضح محمد إبراهيم الناخي، مدير لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، أن منتخب الإمارات سيشارك بـ 4 فرسان في الفرق والفردي، بينما يبقى أحد الفرسان احتياطياً، حسب ظروف المنافسات.

وأشار إلى وصول المنتخب إلى البحرين يوم 21 أكتوبر الجاري، وإجراء قرعة الفرق والفحص البيطري في اليوم التالي، وإقامة الجولة الأولى من بطولة الفرق يوم 23 أكتوبر، تليها بعد 24 ساعة الجولة الثانية وتتويج الفائزين.

وذكر الناخي أن يوم 25 أكتوبر سيشهد الفحص البيطري للمشاركين في بطولة الفردي وفحص الخيول، تمهيداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي وتتويج الفائزين.

ووصف مدير لجنة قفز الحواجز المشاركة في البطولة بأنها فرصة نوعية لتطوير الخبرات، واكتساب المهارات، وتأسيس قاعدة قوية من العناصر الواعدة لمستقبل منتخب الإمارات، لخوض أولمبياد الشباب "داكار 2026".