إستونيا تعرض منظومات رقمنة آمنة ومتكاملة في "جيتكس 2025"

دبي في 16 أكتوبر/وام / تعرض الشركات الإستونية المتخصصة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2025" منظومات آمنة ومتكاملة لدعم القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة الرقمنة وتطوير المدن الذكية.

وتسلط مشاركة جمهورية إستونيا في المعرض الضوء على الشراكة المتنامية والتعاون الوثيق بين إستونيا ودولة الإمارات في مجالات الحكومة الرقمية وتعزيز الجاهزية في الأمن السيبراني وتطوير تقنيات الرعاية الصحية والابتكار المستدام.

تشمل المشاركة الاستونية 7 شركات تكنولوجية رائدة تحت شعار "خطة إستونيا الرقمية" وهي Nortal المتخصصة في مشاريع الحكومة الرقمية وCybExer" Technologies "في مجال التدريب على الأمن الرقمي وFoxSec لحلول الأمن الذكي للمباني وSelectZero" "لمراقبة البيانات المؤسسية وBamboo Group لأنظمة التواصل والنقل الذكي وOmnicomm" لحلول إدارة الأساطيل الذكية وDexatel للاتصالات الآمنة.

وقالت سعادة ماريا بيلوفاس سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة في تصريحات لـ "وام" إن حضور الشركات الإستونية في دولة الإمارات يتعزز من خلال وجود إقليمي لبعض مقارها حيث تمتلك شركة Nortal مقرها الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت لدعم مشاريع التحول الرقمي في المنطقة فيما تتخذ مجموعة" Bamboo Group "شركة حلول الموارد البشرية "Yomly" مدينة دبي للإعلام مقراً لها وتعد من الشركات الرائدة في مجال إدارة الموارد البشرية في الدولة في حين تعمل الشركات الأخرى المشاركة من مقراتها في إستونيا مع دراسة فرص إبرام شراكات محلية وتوسيع شبكات التوزيع في السوق الإماراتية مشير إلى تسجيل غرفة دبي هذا العام 95 شركة إستونية بزيادة 37 بالمائة عن العام الماضي.

وأوضحت بيلوفاس أنه في قطاع الطب الرقمي والرعاية الصحية وقعت إستونيا والإمارات عدة اتفاقيات لترسيخ التعاون في مجالات السجلات الطبية الإلكترونية والطب عن بعد والوصفات الرقمية، مؤكدة التزام بلادها بتعزيزهذا التعاون.

وأشارت إلى أنه في الاستدامة والبنية التحتية الذكية تشارك شركة Auve Tech مع "مصدر" في تجريب المركبات ذاتية القيادة فيما وقعت "تاكسي دبي" و"بولت" الإستونية شراكة استراتيجية لإطلاق أكبر منصة تنقل رقمي في الدولة.

وأضافت أن الشراكة الوثيقة بين البلدين في التحول الرقمي والحوكمة الذكية تتواصل مع تبادل أفضل الممارسات في مجالات الخدمات الذكية والمشاركة الفعالة للبيانات بين الجهات الحكومية موضحة أن هذه الشراكات تدعم حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”مستفيدة من التجربة الإستونية الرائدة كأولى دول أوروبا في ريادة الأعمال.

وأكدت السفيرة الإستونية أن تجربة الإمارات في التحول الرقمي مميزة موضحة أن الدور الإستوني يتمثل في مشاركة التجارب والخبرات التي تثبت أن الوصول السلس والبنية التحتية الرقمية والثقة بالجهات التنظيمية عناصر أساسية لتحقيق قفزات نوعية في الابتكار.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تطبق هذه المبادئ في سياقها الوطني ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد المحلي وريادة الأعمال في المنطقة.

