دبي : الشرطة والمحاكم والنيابة و"فض المنازعات الإيجارية" توقع مذكرة تفاهم

دبي في 16 أكتوبر / وام / وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي والنيابة العامة بدبي ومركز فض المنازعات الإيجارية، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز آليات التعاون في مجال خدمة تسديد التعاميم ومنع السفر عبر منظومة رقمية موحدة ومتكاملة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز وضمان دقة التنفيذ.

وقّع المذكرة عن شرطة دبي العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعن محاكم دبي عبد الرحيم حسين أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وعن النيابة العامة فاطمة أحمد علي بن حيدر، مدير أول إدارة تقنية المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، وعن مركز فض المنازعات الإيجارية محمد حمد المهري، مدير إدارة الدعم المركزي.

تأتي المذكرة في إطار توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة الخدمات القضائية والأمنية، من خلال التكامل التقني بين الجهات المعنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتصفير البيروقراطية وتعزيز سياسة «خدمات 360»، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها ويُثري تجربة المتعاملين عبر القنوات الرقمية المتعددة.

وتؤكد المذكرة حرص الجهات الموقعة على تبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز كفاءة الإجراءات العدلية والأمنية، ويرسخ مبادئ الشفافية والسرعة في تنفيذ القرارات القضائية، إلى جانب ترسيخ التعاون المؤسسي المستدام لتطوير خدمات رقمية مشتركة تدعم رؤية دبي كمدينة رائدة في الابتكار الحكومي وحوكمة البيانات.