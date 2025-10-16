عبد الله الشرقي يطلع على أبرز المبادرات الذكية بمنصة حكومة الفجيرة في جيتكس

دبي في 16 أكتوبر /وام/ اطلع الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الإتحاد الإماراتي نائب رئيس الإتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية خلال زيارته منصة حكومة الفجيرة ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية على أبرز المشاريع والمبادرات الذكية التي تستعرضها الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح حكومة الفجيرة.

واستمع الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي إلى شرحٍ من ممثلي المؤسسات المشاركة حول أحدث الخدمات الرقمية التي تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب الابتكارات التقنية التي تواكب توجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وأشاد بما وصلت إليه حكومة الفجيرة من تطور في تقديم الخدمات الذكية، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس رؤية الإمارة في بناء منظومة حكومية متكاملة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وتقديم خدمات نوعية للمجتمع.

وشهد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي على هامش زيارته منصة حكومة الفجيرة في جيتكس بحضور المهندس محمد سيف الأفخم مديرعام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية توقِيع المؤسسة مذكرة تعاون مع شركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بهدف تقييم مستوى الأمن السيبراني الحالي للمؤسسة ووضع خطة شاملة لتعزيزه.

من جهتها استعرضت جامعة الفجيرة خلال مشاركتها في جيتكس 2025 عبر منصة حكومة الفجيرة مجموعة من أنشطتها ومشاريعها البحثية والمبادرات الطلابية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي في التعليم .

وشاركت كلية التمريض ضمن فعاليات اليوم بعرض تقني باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بحضور الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة الذي أكد أن المشاركة في جيتكس تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها في الفعاليات التقنية العالمية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة في التكنولوجيا والتعليم الذكي.

