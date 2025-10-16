شراكة استراتيجية بين "بولت" و"نتورك إنترناشيونال" بمجال المدفوعات الرقمية

دبي في 16 أكتوبر/وام/ وقعت شركة بولت، المنصّة العالمية للتنقّل المشترك، شراكة استراتيجية مع شركة نتورك إنترناشيونال، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز تجربة الدفع عبر منصة حجز الرحلات التابعة لبولت في دولة الإمارات.

بموجب الشراكة تتولى شركة نتورك إنترناشيونال دور الشريك الرسمي للمدفوعات الرقمية في عمليات بولت داخل الدولة، بما يضمن معالجة المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق بولت بسرعة وأمان.

وتجسد الشراكة التزام بولت بتوفير تجربة دفع رقمية أكثر سلاسة وأمانًا لمستخدميها، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لنتورك إنترناشيونال في مجال حلول الدفع، بما يتيح تجربة موثوقة وسهلة الاستخدام لكل من الركاب والسائقين.

تتضمن الاتفاقية تزويد مركبات الأجرة التابعة لشركة تاكسي دبي بأجهزة نقاط البيع (POS) الخاصة بنتورك إنترناشيونال، بما يتيح للركاب مرونة الدفع داخل المركبة باستخدام البطاقة البنكية أو المحفظة الرقمية أو وسائل الدفع الذكية، ما يعزز تكامل التجربة بين التطبيق والمركبة.