"سونيك وول" و"ديجيتال بلانتس" توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز الدفاعات السيبرانية

دبي في 16 أكتوبر/وام/ وقعت شركة "سونيك وول" (SonicWall)، الرائدة عالميًا في مجال حلول الأمن السيبراني المدارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ديجيتال بلانتس" (Digital Planets) – إحدى شركات مجموعة دي بي (DP Group) المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وذلك خلال فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" بدبي.

وأصبحت "ديجيتال بلانتس" بموجب هذه الشراكة شريكا ذهبيا لـ"سونيك وول" (SonicWallGold Partner) لتقديم حلول الأمن السيبراني المتقدمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية.

تأتي هذه الشراكة في وقت يشهد فيه سوق الأمن السيبراني في المنطقة نموًا غير مسبوق في ظل التوسع الرقمي المتسارع وتزايد تعقيد التهديدات.

وانضمت "ديجيتال بلانتس" رسميًا إلى برنامج الشركاء SecureFirst التابع لـ”سونيك وول”، مما يعزز من محفظة خدماتها الأمنية ويتيح لعملائها الوصول إلى حلول حائزة على جوائز عالمية في مجالات الحماية المتقدمة، المراقبة الذكية، والدفاع التنبؤي ضد الهجمات.