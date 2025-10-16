مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي

دبي في 16 أكتوبر/وام/ أعلن مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي في نظم المعلومات الجغرافية والأمن السيبراني في حكومة الفجيرة، وذلك خلال مشاركته في جيتكس 2025 بمركز دبي التجاري العالمي .

يهدف هذا النموذج الرائد إلى تسهيل استخراج البيانات وتعزيز الوصول الآمن للمعلومات، من خلال بيئة رقمية متكاملة وآمنة، تُبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وربطه بالمهام والتوجهات الحكومية، بما ينسجم مع رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، أن إطلاق هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل علامة فارقة في مسار تطوير العمل الحكومي ويجسد التزام المركز بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز كفاءة الأداء وضمان الوصول الآمن والمستدام للبيانات والمعلومات، بما يرسّخ مكانة الفجيرة إمارة ذكية ومتكاملة.

وأوضح فريق تقنية المعلومات في المركز أن المشروع في مرحلته الأولى يأتي كنموذج تجريبي تفاعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المكانية ودعم الأمن السيبراني، مع خطط مستقبلية لتطويره ليكون منصة متكاملة تُسهم في بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم التكامل الحكومي والسيادة الرقمية.

يُعد هذا النموذج خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً في إدارة البيانات والمعلومات، ويجسد الرؤية المستقبلية لحكومة الفجيرة في دمج الذكاء الاصطناعي مع المهام والخدمات الحكومية، دعماً لمسيرة الدولة في الريادة الرقمية والتحول الذكي.