النمسا تقترب من تحقيق الاكتفاء بالكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030

فيينا في 16 أكتوبر/وام/ سجلت النمسا تقدماً ملحوظاً في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة بعدما ارتفعت حصة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العام الماضي إلى 94% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد وفقاً لتقرير هيئة تنظيم الطاقة.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية شهدتا نمواً كبيراً أسهم في رفع إجمالي كمية الكهرباء الخضراء إلى نحو 70.861 جيجاواط/ساعة في عام 2024 وكشفت عن زيادة إجمالي إنتاج الكهرباء المتجددة بمقدار 12.241 جيجاواط/ساعة.

وأشار ألفونس هابر، عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم الطاقة النمساوية، إلى النتائج الإيجابية المترتبة على زيادة حصة الطاقة المتجددة في كهرباء النمسا وأكد أن "الوضع التنافسي في سوق الكهرباء تحسن بوضوح"، واعتبر أن النمسا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في توفير الكهرباء بنسبة 100% من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. وسلطت الهيئة الضوء على استراتيجية قانون توسيع الطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء بنسبة 100% من المصادر المتجددة بحلول 2030، إلى جانب إضافة 27 تيراواط/ساعة من إنتاج الطاقة الخضراء المتجددة، بالإضافة إلى 5 تيراواط/ساعة من الغاز المتجدد.

وأكد هابر أن "المنافسة وتأمين الإمدادات يظلان عنصرين حاسمين في تنفيذ عملية تحوّل نظام الطاقة".