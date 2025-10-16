ضمن عملية "الفارس الشهم 3"/ طالبات "دبي الطبية" ينفذن مبادرة تطوعية لدعم أهالي غزة

أم القيوين في 16 أكتوبر/وام/ نفذت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مبادرة تطوعية بمشاركة طالبات جامعة دبي الطبية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهالي غزة.

وشاركت طالبات الجامعة في تعبئة الطرود الغذائية تمهيدا لشحنها بحرا عبر سفينة الإمارات الإنسانية لإرسالها إلى قطاع غزة، وذلك ضمن الجسر الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات لسكان القطاع.

تجسد هذه المبادرة الحرص على تعزيز روح التآزر والتكافل والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وإشراكهم في العمل الإنساني الميداني من خلال التطوع في تجهيز وتعبئة المساعدات الغذائية والصحية الموجهة للأسر المتضررة في قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لنهج مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية في دعم المبادرات الوطنية والإنسانية، وترسيخ قيم العطاء في مجتمع دولة الإمارات.