الاتحاد الآسيوي يكرّم الإمارات بـ" الجائزة الذهبية " لجهودها في تطوير كرة القدم القاعدية

الرياض في 16 أكتوبر/وام /كرّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، الاتحادات الوطنية الأبرز في تطوير كرة القدم القاعدية، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2025 الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية “نيوم” وذلك تقديراً لمساهماتها في ترسيخ مكانة كرة القدم كأكثر الرياضات شعبية في القارة.

وحصل اتحاد الإمارات لكرة القدم على جائزة “رئيس الاتحاد الآسيوي للتميز في كرة القدم القاعدية – الفئة الذهبية”، فيما نال الاتحاد الماليزي لكرة القدم الفئة الفضية، والاتحاد البنغلاديشي الفئة البرونزية.

ووفقا لبيان الاتحاد الآسيوي الليلة فقد حقق اتحاد الإمارات تقدماً لافتاً في توسيع قاعدة اللعبة من خلال إطلاق مسابقات ومبادرات مجتمعية، أبرزها بطولات الدوري المفتوح في دبي وأبوظبي، ومهرجانات الفئات العمرية تحت 7 و8 و9 سنوات في مختلف إمارات الدولة.

استفاد من هذه الفعاليات نحو 28,595 لاعباً من 83 جنسية في 65 موقعاً، بدعم من شركاء محليين مثل رابطة المحترفين ومجلسي دبي وأبوظبي الرياضيين.

كما تبنّى الاتحاد مبادرات للمسؤولية المجتمعية لتعزيز بيئة آمنة وشاملة للاعبين الناشئين، إلى جانب استثمار موارد إضافية لتطوير البنية التحتية لكرة القدم القاعدية.

في حين تميز الاتحاد الماليزي من خلال دوري“Liga Suparimau” للأطفال من 5 إلى 16 عاماً، الذي حاز على جائزة أفضل مسابقة قاعدية آسيوية في عام 2024، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات مجتمعية مثل “ميلو” وجمعيات رياضية لتعزيز الاستدامة والاندماج الاجتماعي في اللعبة.

وفي بنغلاديش، حظي الاتحاد بالتكريم نظير زيادة عدد بطولاته من 13 إلى 24 خلال عام، بمشاركة أكثر من 30 ألف لاعب، إضافة إلى مبادرات مجتمعية شملت دعم النساء، وكرة القدم لذوي البتر، والمسنين، والأطفال في الشوارع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتوفير بيئة تعليمية وشاملة لمختلف الفئات.