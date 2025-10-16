" آيون" تطلق منصة موحّدة لشحن المركبات الكهربائية خلال معرض "إيفولف"

الشارقة في 16 أكتوبر / وام / كشفت "آيون" ذراع "بيئة" للتنقل المستدام والمشروع المشترك مع شركة الهلال للمشاريع خلال مشاركتها بمعرض "إيفولف" للتنقل المستقبلي المقام في مركز إكسبو الشارقة إطلاق نظام متكامل لشحن المركبات الكهربائية يتكون من تطبيق للهواتف الذكية ومنصة رقمية جديدة توفر خدمات متنوعة للعملاء بمختلف مناطق الدولة.

يشكّل هذا الحل المتقدّم منظومة متكاملة داخل الدولة والأول من نوعه في المنطقة للمركبات الكهربائية إذ يدعم شبكة واسعة تديرها "آيون" تضم أكثر من 100 محطة شحن فائق السرعة بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة.

واستعرضت "آيون" منصتها الجديدة أمام الشركاء والجهات المعنية في القطاع وأكدت أنها معنية بتقديم حل فعال لدعم البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المنطقة في ظل النمو الملحوظ لأعداد مستخدمي هذه المركبات.

وتسهم المنصة في الارتقاء بتجربة الشحن من خلال توفير منظومة واحدة متصلة تجمع السائقين والمشغّلين ومالكي العقارات ومديري أساطيل السيارات والهيئات الحكومية المعنية وبات بإمكان السائقين اليوم تحديد موقع محطات الشحن القريبة منهم عبر تطبيق واحد فيما يمكن للمشغّلين والجهات الحكومية تكوين قراءة دقيقة لأداء الشبكة وأدوات إدارتها لتعزيز النمو والإيرادات.

و قال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في "بيئة"إن إطلاق تطبيق "آيون" يعتبرمحطةٌ مفصليةٌ بالنسبة لنا ولشركائنا وإنجازاً مهماً يصبّ في دعم جهود التحول الكهربائي الأشمل في مختلف أنحاء المنطقة ويأتي هذا التطبيق مكملاً للبنية التحتية المتكاملة التي توفرها "آيون" لشحن المركبات الكهربائية إذ يشجع المزيد من الشركات على دخول السوق وتوفير حلول الشحن والبنية التحتية اللازمة بالإضافة إلى دعم تجربة المستخدم النهائي من خلال تسهيل الوصول إلى محطات الشحن وتوسيع نطاق انتشارها .