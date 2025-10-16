"بروف بوينت": حماية العنصر البشري أساس مواجهة التهديدات السيبرانية

دبي في 16 أكتوبر /وام/ أكد إميل أبو صالح نائب الرئيس في شمال أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لـدى "بروف بوينت" أن حماية العنصر البشري أساس مواجهة التهديدات السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي.

و قال أبو صالح في تصريحات له خلال معرض جيتكس 2025 إن "بروف بوينت" تركز على حماية العنصر البشري وهو النقطة التي يلتقي عندها الأفراد والبيانات ووسائل الاتصال وتعمل على منع الهجمات الإلكترونية المتقدمة وتقليل مخاطر تسرب البيانات وتعزيز وعي المستخدمين من خلال التدريب المستمر والأتمتة الذكية وفي ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل نسعى إلى تطوير الأمن السيبراني ليواكب هذا التقدم ويشمل حماية الأفراد والأنظمة الذكية والبيانات التي تتعامل معها.

وأضاف أن مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات والمنطقة يتطور بسرعة كبيرة ومع تسارع التحول الرقمي أصبح المهاجمون أكثر ابتكارا في أساليبهم فالهجمات التقليدية مثل التصيد الاحتيالي والاحتيال عبر البريد الإلكتروني ما زالت قائمة لكنها أصبحت أكثر استهدافا ودقة بفضل الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن العالم يشهد اليوم ظهور مرحلة جديدة من بيئات العمل التي يعتمد فيها الأفراد على أنظمة الذكاء التوكيلي /Agentic AI/ القادرة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام بشكل مستقل مؤكد أن هذا التطور يفتح آفاقًا واسعة للإنتاجية والابتكار غير أنه في المقابل يخلق تحديات جديدة تتعلق بحوكمة البيانات وحمايتها إذ يمكن لهذه الأنظمة أن تتأثر بإدخالات خبيثة أو تشارك معلومات حساسة دون قصد.

وأشار أبو صالح إلى أنه يمكن للتقنيات المتقدمة أن توقف الهجوم لكن الأفراد هم من يحددون نتيجته فكل رسالة تفتح أو ملف يُشارك أو رد يُرسل قد يشكّل مدخلًا للمهاجمين.