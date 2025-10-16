"الهلال للمشاريع" تطلق برنامجا استثماريا بـ 250 مليون درهم

الشارقة في 16 أكتوبر/وام/ أطلقت شركة الهلال للمشاريع - مقرها إمارة الشارقة - برنامجا استثماريا بقيمة 250 مليون درهم لتوسيع نطاق "الهلال للمشاريع الابتكارية"، منصّة بناء المشروعات التابعة لها.

يُشكل هذا التمويل الجديد خطوة محورية في تطوير"الهلال للمشاريع الابتكارية" لتصبح منصة رائدة في احتضان وتوسيع الشركات الناشئة عالية النمو وذات الأثر الإيجابي تنطلق من دولة الإمارات نحو العالمية.

وبصفتها منصّة ابتكار متعددة القطاعات ستوظّف "الهلال للمشاريع الابتكارية" رأس مال مستداما طويل الأمد إلى جانب خبراتها التشغيلية المتخصصة وقدرتها على الوصول إلى شبكات الأعمال بهدف تحويل الأفكار في مراحلها المبكرة إلى شركات قادرة على المنافسة عالميًا والتوسع من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الأسواق الدولية.

وقال بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة “ الهلال للمشاريع ”إن دولة الإمارات أصبحت منصة انطلاق للمبادرين الطموحين ورؤيتنا المشتركة أن يُنظر إليها عاصمة عالمية للشركات الناشئة ومن خلال "الهلال للمشاريع الابتكارية" منصّة بناء المشروعات التابعة لنا نعمل على تمكين روّاد الأعمال من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات تثبت نجاحها محليًا وتتمتع بقدرة تنافسية على المستوى العالمي.

وأسهمت "الهلال للمشاريع الابتكارية" بالفعل في إطلاق مجموعة من الشركات الناشئة المميّزة من بينها "آيون" المتخصّصة في تطوير حلول التنقّل المستدام و"بريك برِد وهي منصّة رقمية مبتكرة لتجارب الطعام المجتمعية ونوادي العشاء و غيرها .

من جانبه قال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الاستثمارات في شركة الهلال للمشاريع إن تخصيص 250 مليون درهم يشكّل محطة استراتيجية فارقة لكل من "الهلال للمشاريع الابتكارية" ومسيرة ريادة الأعمال في المنطقة فنموذجنا يجمع بين استثمار رأس المال المنضبط والدعم التشغيلي المباشر وهو نهج نادر في منظومة التمويل التقليدي للمشاريع الناشئة بما يوفّر بيئة مواتية للنمو المستدام والتوسع على الصعيد الدولي.