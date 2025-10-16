المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة خارطة الطريق للدفاع الأوروبي

بروكسل في 16 أكتوبر/وام/ كشفت المفوضية الأوروبية اليوم “الخميس” عن “خارطة الطريق للدفاع الأوروبي” وهي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في تسعة مجالات رئيسية تشمل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تُناقش هذه الخارطة خلال القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل وتأمل المفوضية في أن تحقق الدول الأعضاء تقدماً ملموساً في مجال الدفاع ضد الطائرات المسيّرة (الدرونز) قبل نهاية العام المقبل.

وبمجرد تحقيق هذه الخطوات الأولية، يمكن البدء في عمليات الشراء المشتركة لأنظمة المراقبة والتقنيات الدفاعية ذات الصلة، مع توقع أن تصبح الأجزاء الأولى من النظام الدفاعي جاهزة للعمل بحلول نهاية عام 2026 وأن يُستكمل المشروع بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وتشدد الخارطة على أهمية توسيع التعاون العسكري بين دول الاتحاد وتخصيص مزيد من الأموال لتحديث وتطوير منظومات التسلح الأوروبية.