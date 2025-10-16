التعليم والمعرفة تكشف عن منصة "راية" الرقمية للارتقاء بالتجربة التعليمية في أبوظبي

أبوظبي في 16 أكتوبر/وام/ أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي منصتها الرقمية الجديدة "راية"، التي تهدف إلى تعزيز دور أولياء الأمور بوصفهم شركاء أساسيين في مسيرة أبنائهم التعليمية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والأربعين من معرض "جيتكس جلوبال 2025" بمركز دبي التجاري العالمي.

جاء الإعلان عن إطلاق المنصة خلال حفل رسمي أُقيم في جناح حكومة أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، في خطوة تجسّد جهود دائرة التعليم والمعرفة في الارتقاء بتجربة أولياء الأمور التعليمية، وتعكس التحوّل من مرحلة تلقي التحديثات الدورية إلى تجربة تفاعلية وشخصية وفورية تتيح لكل طفل تحقيق التقدّم ضمن منظومة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل.

تُعد منصة "راية" الأولى من نوعها في دعم أولياء الأمور من خلال بوابة رقمية موحدة وذكية ومتكاملة، تتيح لهم الوصول إلى مصدر موثوق للرؤى والفرص التعليمية، وتمكّنهم من دعم رحلة تعلّم أبنائهم ومسيرة نموّهم وتطوّرهم بشكل فاعل ومستمر.

توفر المنصة مجموعة من الخدمات التي تشمل متابعة الحضور والدرجات والأداء المدرسي في الوقت الفعلي، وتلقّي إشعارات مبكرة عند انخفاض عدد أيام الحضور أو تغيّر مستوى الأداء الأكاديمي، بما يتيح اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وتتيح المنصة لأولياء الأمور أيضا متابعة ومقارنة مستوى التقدّم الأكاديمي عبر الوصول الفوري إلى التقييمات المعيارية والنتائج والإنجازات من خلال واجهة واحدة، مع إمكانية مقارنة الأداء على مستوى إمارة أبوظبي حسب المنطقة والمناهج وفئات الرسوم المدرسية، بما يوفّر فهماً أعمق لمستويات التقدّم ويوجه الجهود نحو مسارات التحسين.

وتمكّن المنصة أولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار المدارس استناداً إلى تقارير أداء موثوقة تشمل مدى التزام المدرسة بسياسات دائرة التعليم والمعرفة ونتائج برنامج "ارتقاء" وعلامة الهوية الوطنية، إلى جانب إشعارات آنية تُطلع أولياء الأمور على تقويمات المدارس والفعاليات الرئيسية لتعزيز التواصل وبناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً.

وتوفر "راية" موارد متخصّصة في تنمية الطفل والتربية، إضافة إلى أنشطة تعليمية عائلية تُسهم في تعزيز التعاون بين المدرسة والمنزل وتشجيع النمو المتوازن للأطفال، فضلاً عن باقة من الأنشطة العائلية والبرامج التعليمية والثقافية والعروض الحصرية التي تُسهم في توسيع أثر التعليم ليصبح جزءاً من الحياة اليومية.

ولا تقتصر المنصة على تقديم المعلومات فحسب، بل تتكيّف بذكاء مع احتياجات كل طفل، إذ تقوم بتحليل الملف التعليمي لكل طالب لتقديم توصيات عملية ومخصّصة تتماشى مع مستوى تقدّمه الأكاديمي.

ومن خلال تبسيط البيانات وتحويلها إلى رؤى واضحة وسهلة الفهم، تمكّن المنصة أولياء الأمور من اتخاذ قرارات مدروسة ودعم رحلة التعلّم في كل مرحلة من مراحل النمو.

وذكر مروان عثمان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المساندة بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة أن منصة راية تعمل وفق مفهوم بسيط وواضح؛ فعندما يكون أولياء الأمور مطّلعين ومتمكّنين ومزوّدين بالمعلومات والمعارف الضرورية، يحقّق أبناؤهم النجاح والتميّز، لذلك تم تصميم المنصة لتبسيط عملية متابعة بيانات المدارس والمعلومات الأكاديمية، وتحويلها إلى تجربة رقمية داعمة ومخصّصة تُعزّز دور أولياء الأمور باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة الطلبة التعليمية.