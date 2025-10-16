سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا 2025 واليابانية هانا تاكاهشي أفضل لاعبة

الرياض في 16 أكتوبر/وام/ توج اللاعب السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا فيما توجت اليابانية هانا تاكاهشي بجائزة أفضل لاعبة، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025، الذي أقيم مساء اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية “نيوم”.

جاء تتويج الدوسري نظير تألقه اللافت في موسم 2024-2025 بعدما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة وقاد نادي الهلال إلى نصف النهائي، كما تألق في كأس العالم للأندية، وساهم محلياً في تحقيق أرقام قياسية بصناعة الأهداف وتسجيل 15 هدفاً، ليصبح أول لاعب سعودي يحرز الجائزة مرتين بعد فوزه الأول عام 2022.

وفي فئة السيدات، نالت هانا تاكاهشي الجائزة بعد دورها البارز في فوز فريقها أوراوا ريد دياموندز بلقب الكأس المحلية وحصوله على المركز الثالث في الدوري، فضلاً عن بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا للسيدات، حيث سجلت 12 هدفاً رغم لعبها في مركز الدفاع، وكانت ضمن التشكيلة الفائزة بكأس “شي بيليفز” 2025.

وفي باقي الجوائز، حصل الكوري الشمالي ري سونغ هو على جائزة أفضل مدرب (رجال) بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً وكأس آسيا للشابات، بينما فازت الإيرانية مرزية جعفري بجائزة أفضل مدربة (سيدات)، كأول فائزة من بلادها، بعد قيادتها نادي “بم خاتون” ومنتخب إيران للتأهل إلى كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026.

ونال الإيراني سالار آقابور جائزة أفضل لاعب كرة قدم داخل الصالات، والكوري الجنوبي لي كانغ إن جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، بعد مساهمته في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

وحصدت اليابانية مايكا هامانو الجائزة نفسها على مستوى السيدات، بعد فوزها بثلاثية محلية مع نادي تشيلسي.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب (رجال) للأسترالي أليكس بادولاتو، وأفضل لاعبة شابة للكورية الشمالية تشوي إل سون، فيما مُنحت جائزة “ماسة آسيا” الشرفية لرئيس اتحاد كرة القدم في هونغ كونغ، تيموثي فوك، تقديراً لإسهاماته في تطوير اللعبة.