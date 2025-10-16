الأمم المتحدة تدعو إلى فتح جميع معابر غزة لزيادة نطاق المساعدات وتغيير الوضع الإنساني

نيويورك في 16 أكتوبر/وام/ دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة فتح جميع معابر قطاع غزة للسماح بتوسيع نطاق مسار المساعدات الإنسانية بشكل كبير والبدء في تغيير الوضع الإنساني على الأرض في غزة.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي بإسم الأمم المتحدة اليوم عن استعداد الفرق الإنسانية الأممية وشركائها لهذه اللحظة وأكد الحاجة إلى وصول كافٍ لإيصال كميات كبيرة من المساعدات اللازمة.

وقال إن المجتمع الإنساني لا يمكن له أن يقدم المساعدات بالقدر اللازم دون انخراط للمنظمات غير الحكومية الدولية، كاشفا عن أن السلطات الإسرائيلية لا تصدر حاليا أي تأشيرات لعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية ولا تُصرّح للعديد منها بإرسال الإمدادات إلى غزة ومع ذلك تواصل الفرق الإنسانية داخل غزة تحقيق أقصى استفادة من الفرص التي أتاحها لها وقف إطلاق النار.

وأعطى دوجاريك مثالا على ذلك بتوزيع 21 من شركاء الأمم المتحدة على الأرض يوم الثلاثاء الماضي وحده نحو 960,000 وجبة من خلال 175 مطبخًا، وإنتاج المخابز المدعومة من الأمم المتحدة لأكثر من 100,000 ربطة خبز وزنها كيلوغرامان فيما قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتوزيع أكثر من مليون حفاضة أطفال وسلّمت منظمة الصحة العالمية ثلاث شاحنات محملة بالمستلزمات الجراحية وغيرها من اللوازم الطبية الأساسية من مستودعاتها في دير البلح إلى الصيدلية المركزية في مدينة غزة.

وأشار إلى نشر منظمة الصحة العالمية فريقًا طبيًا دوليًا للطوارئ لتعزيز جراحة العظام ورعاية الإصابات في غزة وعمل فريقها على إنشاء غرفتي عمليات جديدتين ويخطط حاليا لإضافة 120 سريرًا إضافيًا للمرضى الداخليين إلى مستشفى الشفاء لزيادة سعته.

وأعلن دوجاريك عن إنتهاء فرق من منظومة الأمم المتحدة اليوم من تطهير الطرق الرئيسية المؤدية إلى معبري إيرز وزيكيم في شمال غزة تحسبًا لإعادة فتحهما المحتمل ما يسمح، بإدخال المساعدات مباشرة إلى شمال غزة حيث تشتد الحاجة إليها وأشار إلى أن هناك فرقا أخرى تفحص حاليا طريق صلاح الدين، الذي لم يُستخدم منذ شهور.

وذكر دوجاريك أن الأولويات الإنسانية الرئيسية للناس تتركز في “الحصول على المياه، إلى جانب الغذاء والمأوى وإزالة الأنقاض”.