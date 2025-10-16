جلسة حوارية في الفجيرة حول الشباب و ريادة الأعمال

الفجيرة في 16 أكتوبر/وام/ نظم مجلس الفجيرة للشباب اليوم جلسة حوارية تحت عنوان "صوت الشباب في ريادة الأعمال" ضمن قافلة رواد الأعمال الشباب في مدينة الفجيرة للإبداع.

حضر الجلسة سعادة كل من خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، و ناصر اليماحي مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وسلطان جميع الهنداسي مدير غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعدد من رواد الأعمال والمختصين.

تناولت الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها الشباب في إطلاق مشاريعهم الخاصة، والدور المحوري للابتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة لشباب إماراتيين استطاعوا تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة.

تخللت الفعالية ورش عمل متعددة، من بينها ورشة "من الفكرة إلى المشروع"، وورش تفاعلية حول تطوير المشاريع وإدارة الموارد، إضافة إلى جلسات استشارية فردية قدمها مختصون لدعم رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى معرض للشباب أصحاب المشاريع المتنوعة في ريادة الأعمال.