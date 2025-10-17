"الإمارات للمزادات" و"باركن" تبرمان شراكة إستراتيجية لتطوير الخدمات الذكية ودعم الطرق

دبي في 17 أكتوبر/ وام / وقعت شركة "الإمارات للمزادات"، شراكة مع شركة "باركن"، تهدف إلى تطوير خدمات مشتركة وحلول ذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة النقل في الدولة.

وقع المذكرة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، والمهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان في مجالات حيوية تشمل توفير منظومة متكاملة للاستجابة السريعة على الطرق، وتنظيم مزادات إلكترونية متقدمة للمركبات والأصول، وتقديم حلول متخصصة لسحب المركبات من الموافق متعددة الطوابق وتحت الأرض، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتطوير أنظمة مواقف ذكية ومستدامة.

وأكد سعادة عبدالله مطر المناعي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توظيف الخبرات المشتركة لتطوير آليات العمل المرتبطة بالمزادات الإلكترونية والخدمات الداعمة للطرق، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل، مشيرا إلى أن الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة في مجالات التحول الرقمي وإدارة البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال المهندس محمد عبد الله آل علي إن توقيع المذكرة ينسجم مع توجهات "باركن" لتطوير خدمات مبتكرة تدعم مسيرة التنقل الحضري في دبي، مضيفا أن هذا التكامل يعزز من جاهزية الشركة لتقديم حلول ذكية تسهم في تحقيق أهداف دبي في مجالات النقل المستدام، وتثري تجربة المتعاملين.

وتعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بدعم مستهدفات التحول الرقمي في دولة الإمارات، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي ترتقي بجودة الخدمات، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وجودة الحياة.