"إحصاء أبوظبي" يطلق "تبيان" والنسخة الرابعة من "بيان" خلال "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 17 أكتوبر/ وام / أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي عن إطلاق منصة "تبيان" والنسخة الرابعة من منصة "بيان" خلال مشاركته في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي اختتم اليوم، وذلك في إطار التزامه بتطوير منظومة إحصائية معززة بالذكاء الاصطناعي بالكامل تُسهم في تنفيذ إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، وتدعم رؤيتها الطموحة لتصبح أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم.

وتواصل منصة "بيان"، في إصدارها الرابع، دعم أكثر من 40 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، عبر منظومة تحليلية وتفاعلية متطورة تتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة أسرع وأكثر دقة.

وتمكّن المنصة، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مستخدميها من التفاعل مع الإحصاءات الرسمية بسهولة دون الحاجة لخبرة تقنية، بما يتيح لهم محاكاة السياسات المستقبلية واستشراف الرؤى التي تدعم الابتكار والحوكمة وترتقي بكفاءة التخطيط وصنع القرار.

كما يتميز الإصدار الرابع "بيان 4.0" بتزويد المستخدمين بالإحصاءات المكانية والتحليلات الجغرافية الدقيقة على مستوى الأحياء والمناطق، بما يمكّن صُنّاع القرار من متابعة الاتجاهات وتحليل المتغيرات المجتمعية في مختلف مناطق الإمارة.

ويعزّز التكامل بين البيانات المكانية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية نهج التخطيط الحضري القائم على البيانات، ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية استنادًا إلى احتياجات مجتمع الإمارة.

واستكمالًا لجهود التكامل الإحصائي التي يجسّدها الإصدار الرابع من منصة "بيان"، أطلق المركز منصة "تبيان"، وهي المنصة الأولى من نوعها في العالم التي تتيح توحيد وحوكمة عمليات الإنتاج الإحصائي، وجرى تصميمها استنادًا إلى النموذج المعياري لإدارة العمليات الإحصائية المعتمد عالميًا، بما يمكّن الجهات المنتجة للإحصاءات في إمارة أبوظبي من تنسيق العمل الإحصائي وضمان جودة البيانات واتساقها ومتابعة الأداء ضمن إطار متكامل لحوكمة البيانات.

وتشتمل ميزات المنصة، التي تقدم خدماتها في الوقت الحالي إلى 13 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، على أطر عامة لتوحيد الإجراءات وآليات دقيقة لمتابعة الأداء، إلى جانب حلول متقدمة للتحقق من جودة البيانات، بما يضمن تنسيق العمل الإحصائي بين الجهات المنتجة للإحصاءات والالتزام بمعايير ومنهجيات مركز الإحصاء – أبوظبي والمعايير الدولية.

وتسهم هذه المنظومة في تعزيز موثوقية الإحصاءات الرسمية ومصداقيتها، وترسيخ ريادة أبوظبي عالميًا في مجالات الابتكار والحوكمة الإحصائية المتكاملة.

وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي إن منصّتي "بيان" و"تبيان" تجسدان الالتزام الراسخ برؤية أبوظبي لبناء حكومة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تفكّر بعقل رقمي مستنير، وتعمل ببصيرة استراتيجية، وتتخذ قراراتها بثقة قائمة على البيانات والمعرفة.

وأضاف أنه من خلال منصة "بيان" تتحوّل البيانات إلى أفكار، والرؤى إلى قرارات، فيما تضمن منصة "تبيان" أن يكون كل منتج إحصائي دقيقًا وموثوقًا ويخدم الغاية التي أُعدّ من أجلها، وتشكل المنصتان معًا منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والحوكمة، وترسم ملامح المستقبل الذكي لإمارة أبوظبي.

وقالت سعادة بدرية عبدالله عبيد، المدير التنفيذي لقطاع الاستشراف والاتصال في المركز إن منصة "بيان" المعززة بالذكاء الاصطناعي تجسد الدور المسؤول للتقنيات الحديثة في تطوير عملية صنع القرار، والانتقال بها من مرحلة التحليل إلى مرحلة التنبؤ والاستشراف.

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والتخطيط إن منصة "تبيان" تضع معيارًا عالميًا جديدًا في مجال توحيد وإنتاج الإحصاءات الرسمية، إذ تعمل على تكامل المنهجيات والإجراءات بين الجهات المنتجة للإحصاءات في إمارة أبوظبي.

ونظم المركز على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2025"، ورشتي عمل استعرض خلالهما جهوده المتواصلة في تعزيز الثقافة الإحصائية وتوسيع الأثر المجتمعي للبيانات.